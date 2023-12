Lota es una ciudad con una rica historia, marcada por el sacrificio de los mineros del carbón, retratada por el escritor Baldomero Lillo en su libro Sub-terra. Ese pasado es el que se le encargó al destacado pintor nacional Mario Toral (89) inmortalizar en un mural, que se instalaría en una nueva etapa del Museo del Carbón de Lota.

Toral es uno de los nombres insignes de las artes visuales chilenas, y uno de los artistas vivos más trascendentes. Hoy, sus grabados pueden encontrarse en los principales sitios de venta de obras de arte y su historia ha estado vinculada a la de otros íconos como Pablo Neruda.

Pero el mural, titulado La Historia de Lota, quedó en el olvido por el escándalo del denominado Caso Convenios que involucró a la Fundación Procultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Frente Amplio.

La entidad, que contrató a Toral en 2022, cerró en noviembre pasado, siendo investigada en cinco regiones del país por millonarios convenios.

Así, el artista se quedó con las manos vacías y lo monumental obra avanzada, una pintura que debía estar compuesta por 5 cuadros de 2 metros de largo por 3 metros de alto cada uno. El mural debía ser pagado en cuotas, de las cuales el artista solo alcanzó a recibir la primera. Consultado por la revista Velvet, Toral comentó que el mural “no está terminado. Y un cuadro sin terminar no tiene valor”.

Ante ello, expuso que “no está firmado. Así que hoy es cosa de abogados. Si el cuadro no se paga, no es de nadie. Lo único que a mí se me ocurre es cuando se calmen las cosas, yo lo terminaría gratuitamente y lo donaría a la Fundación Alas y Raíces, que a su vez se lo entregaría a la ciudad de Lota. Pero no es un cuadro que puedas poner en cualquier parte. Los murales sólo existen si hay un muro, que iba a ser parte de la ampliación del museo donde se iba a instalar”.

Toral también comentó que Larraín no se ha puesto en contacto con él y calificó como triste la situación para la ciudad de Lota. “Ya están protestando porque el pueblo espera esta obra”, dijo.

“No quisiera estar en el pellejo de Alberto Larraín. Cerró la fundación, quedó enredada en el caso Convenios y es como el símbolo de eso. Si yo fuera él, no dormiría”, añadió.

El mural La Historia de Lota está acogido a la ley de Donaciones Culturales, habiendo ya recaudado $100 millones. Sin embargo, su destino es incierto.

Hoy con Ilonka Csillag visitamos al artista nacional Mario Toral quien esta haciendo un mural para Lota por encargo de Fundación ProCultura. Lota Capital Patrimonial y Cultural del Biobío futuro patrimonio de la humanidad. La alegría de llevar arte de calidad a todo Chile. pic.twitter.com/EOUnxGnfHp — Alberto Larraín (@albertolarrains) March 16, 2022