Con la apertura de los locales de votación para el plebiscito 2023, que definirá el futuro de la Constitución de Chile, una gran cantidad de personas se presenta en la Primera Comisaría de Concepción, en la región del Bío Bío, para excusarse de participar en el proceso.

Según la ley, sólo pueden excusarse aquellos que se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia de su lugar de votación designado. En esa línea, algunos de los que se han acercado a la Comisaría han manifestado que no quieren votar.

Radio Bío Bío conversó con algunos de los que se encontraban haciendo la fila desde temprano, que se extendía por varias cuadras. Uno de ellos era un joven estudiante que había viajado desde Ancud, Chiloé, para realizar un curso en Concepción. “Estoy lejos de mi zona de votación por temas de estudio”, explicó.

Otro era un hombre que había llegado desde Santiago, y que admitió que no quería votar. “No me interesa el plebiscito, no creo que cambie nada”, dijo. Ambos coincidieron en que esperaban que el trámite fuera rápido y que no tuvieran problemas para excusarse.

El plebiscito 2023 es el segundo que se realiza en el país para definir el destino de la Constitución vigente desde 1980. Esta jornada dominical se deberá elegir entre estar “A Favor” o “En Contra” del texto elaborado por el Consejo Constitucional.