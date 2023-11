En un clima de tensión y violencia se vivieron los partidos sabatinos de fútbol amateur en las comunas de Coronel y Lota, en la región del Bío Bío. Los árbitros fueron víctimas de agresiones físicas por parte de algunos asistentes y participantes de los encuentros deportivos.

En Lota, se enfrentaban en un partido de juveniles los clubes Luis Sánchez y José Vergara Keller, cuando al término del encuentro un espectador entró a la cancha y golpeó al árbitro del partido, dejándolo tendido en el suelo.

Además, el relator deportivo Esteban Flores, quien estaba grabando el partido, fue amenazado por esta persona y otro civil que también entró a la cancha.

Flores expuso en su cuenta de Facebook que el momento fue dramático y que sintió mucho miedo, por lo que decidió no seguir difundiendo el deporte. “Quiero vivir en paz y tranquilidad los últimos días de mi vida y no esperar que gente mala clase me amenace. Lo siento por el deporte de mi querido Lota“, expresó.

De acuerdo con los antecedentes, se trata de la tercera semana consecutiva que se registran peleas en el contexto de las disputas deportivas en Lota.

Agresión a árbitro de fútbol amateur en Coronel

En Coronel, en tanto, la situación no fue mejor. Se suspendieron las finales supersenior y senior, tras la lamentable agresión que sufrió el cuerpo arbitral durante la final de Primera Adulta, donde se enfrentaban América e Inter.

El marcador terminó 4 a 2 a favor de Inter, pero lo que debió ser una fiesta deportiva se convirtió en una vergüenza.

Suspensión de partidos

Según informó la Asociación Deportiva El Carbón Lota Bajo, por medio de su cuenta de Facebook, los partidos de este domingo se encuentran suspendidos en su totalidad, “por falta de garantía de seguridad, debido a los incidentes y falta de resguardo policial”.