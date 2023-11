La céntrica Galería Alessandri de Concepción, en la región del Bío Bío, fue el escenario de un nuevo hecho delictivo que afectó a cuatro locales comerciales.

De acuerdo con los antecedentes, los delincuentes lograron acceder al recinto, que se encuentra cerrado después de las 20:00 horas, y sustrajeron mercadería y dinero en efectivo de los negocios.

Los locatarios se enteraron de lo ocurrido esta mañana, cuando llegaron a abrir sus locales y se encontraron con la desagradable sorpresa. Algunos de ellos habían sufrido robos similares, por lo que los locatarios expresaron su molestia y preocupación por la situación de inseguridad que se vive en pleno centro de Concepción.

Uno de los dirigentes de los locatarios, Marcos Garrido Valdés, manifestó su indignación por el hecho y criticó el rol de las autoridades, la justicia y Carabineros.

“Somos pequeños empresarios que le damos y generamos ingresos para el país a través de nuestros impuestos. También trabajamos de una manera honesta, honrada y aun así nadie se preocupa de que este país avance como debe avanzar, sin delincuencia“, dijo.

Locatarios de Galería Alessandri fustigan a autoridades

Garrido también cuestionó que los robos se hayan producido a metros de la Delegación Presidencial Regional (DPR), donde hay un carabinero de vigía durante toda la noche. “Entonces uno entiende que la inseguridad se ha enseñoreado y las autoridades de turno, las que sean, vemos que no tienen los pantalones suficientes. La justicia no hace su trabajo, Carabineros no hace su trabajo”, afirmó.

Los locatarios afectados aún no tienen un monto exacto de las pérdidas producto del robo. Además, señalan que estos hechos les afectan tanto en lo material como en lo emocional, ya que son negocios que viven de la venta diaria y que se han visto golpeados por la crisis económica y social que atraviesa el país.

Los comerciantes esperan que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y que se tomen medidas para mejorar la seguridad en el centro de Concepción, el que a su criterio se ha convertido en un foco de delincuencia.