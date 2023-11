José Gregorio, un hombre de nacionalidad extranjera que formaba parte de la directiva de la comunidad de Coronel en donde se quemaron dos viviendas y murieron al menos 14 personas en un fatal incendio, confirmó que las viviendas eran habitadas por venezolanos y personas de otras nacionalidades. También mencionó que no tenían algunos servicios básicos y que las calles necesitaban mejoras.

Catorce personas perdieron la vida durante la jornada de este lunes en la comuna de Coronel, donde un terrible incendio afectó a dos viviendas de una toma en el sector de Cerro Obligado.

El cuerpo de Bomberos local confirmó además que en detalle las víctimas son ocho adultos y seis menores de edad, cuyas edades no han sido especificadas.

Allí fue donde un vecino del sector habló con La Radio y dio su testimonio de los hechos, en donde dejó en claro las paupérrimas condiciones en las que viven las personas.

“Yo fui parte de la directiva aquí. Yo me retiré de acá por cuestiones de pega y no estaba (al momento del incendio) y por eso vuelvo. Tengo un listado de todos los que estamos aquí, todos los extranjeros”, dijo José Gregorio Menguel.

El hombre, de nacionalidad venezolana, detalló además que las familias afectadas por los incendios no llevaban “más de dos meses en el lugar”.

Luego de sus primeras palabras, el hombre fue consultado sobre los servicios básicos de los que carecen en el campamento.

“Bueno, ahorita tenemos agua y luz, lo único es que no lo tenemos en las calles, no tenemos alumbrado y tampoco grifos”, respondió.

“Aquí cuando ya quisieron llegar los Bomberos ya estaba todo (quemado) porque es imposible (que lleguen), el paso es ahí mismo y es muy difícil que lleguen aquí”, agregó.

Testimonios desde campamento en Coronel: “Uno de los que se quemó estudiaba con mi hija”

José continuó con su relato e insistió en que lass personas afectadas por el incendio en Coronel “apenas tienen aquí son dos meses”.

“Están recién llegados, incluso uno de los chiquillos que se quemó ahí lamentablemente estudiaba con mi hija. Ahorita mi señora está muy mal, pero bueno, son cosas que pasan… así es la realidad lo que uno vive aquí”, dijo.

Tras esto el hombre fue preguntado por la edad de las personas fallecidas, a lo que respondió que “ahorita tenía un listado, hay (menores) muertos de nueve años o de seis”, dijo.

Pese a sus comentarios, tanto las edades como las identidades de todos los afectados serán confirmados con el paso de los días por el Servicio Médico Legal (SML).

Luego descartó que las viviendas afectadas hayan sido utilizadas como guarderías, como se habría sospechado en primera instancia.

“No, acá no hay guarderías, gracias a Dios no, ninguna. Esto no se prestó para guardería. O sea, como está la situación en Venezuela nosotros lo que hacemos es venir y aquí somos recibimos en una casa. A veces somos 10 o 15 (personas) en una sola casa”, se lamentó.

“La última vez que yo tuve la cifra (de personas que vivían en el campamento) era como de 250 familias o más. Habíamos colombianos, venezolanos, haitianos y hasta chilenos”, finalizó.