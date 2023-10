Un millonario robo armado, que incluyó una balacera con carabineros, afectó a una familia la madrugada de este viernes en Hualqui, en la región del Bío Bío.

En específico, el hecho ocurrió cerca de las 3:45 horas, en el sector Lo Vargas de la mencionada comuna.

Según información policial, la familia fue asaltada en su domicilio por parte de un grupo de 5 sujetos provistos de arma de fuego.

Así lo explicó el suboficial mayor David Palma Rojas, jefe Tenencia de Carabineros Hualqui, quien añadió incluso que, al llegar al lugar tras el llamado de una de las víctimas, se produjo una balacera entre los uniformados y los delincuentes.

Y es que en el momento en que arribaron al sitio los funcionarios policiales, se encontraron de frente con los individuos, quienes se trasladaban en al menos dos vehículos. Uno de estos móviles robado a la familia del inmueble recientemente asaltado.

Según informó el suboficial mayor, los delincuentes, al sentirse acorralados, realizaron varios disparos contra los carabineros, aunque ninguno impactó en la patrulla ni en los uniformados.

De esta manera, personal de Carabineros disparó en contra de uno de los vehículos, aunque desconociendo si alguno de los sujetos resultó herido, ya que lograron huir del lugar.

“Dudé si era verdadera”: padre de familia intentó quitarle arma a delincuente durante robo en Hualqui

En conversación con BioBioChile, el padre de la familia afectada, quien pidió mantener su nombre bajo reserva por seguridad, relató el robo armado que sufrieron durante la madrugada, donde se enfrentó a uno de los delincuentes para tratar de quitarle el arma.

“Nos dejaron a cada uno en su pieza. Llegaron como a las tres y media de la mañana con armas. Una sola pistola traían. De hecho, dudé si era verdadera, porque cometí el error de tratar de quitársela en algún momento”, detalló.

Si bien reconoció que su actuar fue imprudente, ya que podría haber terminado en un hecho fatal, subrayó que esto “sirvió para que mi hija pudiera escapar y llamar a Carabineros”.

En esa línea, el hombre indicó que los sujetos sustrajeron diversas especies desde la vivienda, las cuales subieron al vehículo que también robaron desde el inmueble. El afectado avaluó lo sustraído en un aproximado de entre 6 a 7 millones de pesos. Esto, sin contar el móvil, ya que este fue encontrado esta mañana en el sector de Boca Sur, en San Pedro de la Paz.

“Todo lo que pudieron sacar en la casa se lo llevaron, porque estuvieron como 15 minutos adentro más o menos. Hicimos toda la denuncia, recuperamos el vehículo gracias a Dios, pero sin llave. Lo dejaron abandonado, cerrado en San Pedro, pero lo recuperamos”, agregó.

Finalmente, el hombre lamentó el nivel de inseguridad al que se encuentran expuestos no sólo su familia, sino que muchas otras,

“Todos estamos expuestos. No hay ninguna limitación a que alguien quiera entrar a la casa. Es cosa de que se le ocurra nomas y va a entrar. Uno no tiene armas”, afirmó. Los delincuentes “ya se dieron cuenta que los Carabineros no pueden estar en todos lados, entonces se aprovechan de eso”, sostuvo.