Conductores que frecuentemente transitan por la Ruta Q-60, un tramo de casi 5 kilómetros que une la comuna de Cabrero con el sector de Monte Águila, advierten que la calzada está llena de baches, los que ponen en riesgo la vida de pasajeros y la estructura de los vehículos. Concejal acusa que Municipio "no ha respondido".

Una decena de conductores que a diario transitan por la Ruta Q-60, que une la comuna de Cabrero con el sector de Monte Águila, en la región del Bío Bío, advirtieron sobre las malas condiciones de la calzada.

Se trata de múltiples hoyos que representan un riesgo severo para los conductores y para las partes y piezas de los vehículos.

Mauricio Rodríguez, concejal de Cabrero, señaló que “estoy muy preocupado por la lentitud en el mejoramiento integral de la ruta Cabrero Monte – Águila. El proyecto se ingresó al Gobierno Regional a fines de 2021. El año 2022 hubo cuatro observaciones al proyecto y la Municipalidad no ha respondido“.

“El proyecto para poder hacer las obras de esta carretera tan importante para nuestra comuna está en punto muerto. La ruta se mantiene intransitable”, añadió el edil.

Vecina advierte de hoyos eventualmente mortales

Por su parte, Pamela Gutiérrez, una vecina que por trabajo transita seguido por la ruta, señaló que “el 31 de agosto la Municipalidad de Cabrero publicó en sus redes sociales que estaban reparando la ruta, vi esa publicación y en la noche me fui confiada, me salió un reparto y me caí como a 3 hoyos“.

De acuerdo con los antecedentes, la ruta tiene una extensión de casi 5 kilómetros, por donde transitan buses interurbanos, camiones, además de vehículos particulares y municipales.

“Está bien que se esté postulando a un proyecto para que se arregle, pero no podemos esperar eso, si en Cabrero plata hay. Yo misma tengo mi permiso de circulación al día, saquen plata de otra parte y arreglen esto (…) Yo no sé qué está esperando el Alcalde, que muera alguien y ahí más encima van a ir al velorio de la persona a decir que lo sienten. Es una falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia las personas que pagamos nuestros permisos de circulación”, sentenció Pamela.

Respuesta del Municipio de Cabrero

Consultada la Municipalidad de Cabrero por BioBioChile, argumentó que se encuentra ejecutando un “Plan de Bacheos”.

De acuerdo con la Corporación edilicia, este plan “refuerza nuestra alianza con la Dirección de Vialidad Bío Bío, es por ello que valoramos este compromiso para el mejoramiento del camino Cabrero – Monte Águila”.

Asimismo, mencionaron que “esperamos y confiamos en que la empresa inicie luego el bacheo mayor durante las próximas semanas, mientras Vialidad acelerará el enrolamiento del tramo completo, para mantenerlo periódicamente; y el aporte de la Seremi técnicamente en el megaproyecto municipal ya postulado al Gobierno Regional para su repavimentación completa, con una inversión de mil millones de pesos“.