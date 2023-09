El pasado miércoles 6 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, Jorge, quien pidió reserva de su identidad, vivió una terrible experiencia mientras paseaba a su perro, un pastor australiano, por Avenida La Alhambra, en la comuna de Chiguayante, región del Bío Bío. Repentinamente, sintió “como un galope” detrás de él, se dio vuelta y se percató que un perro rottweiler se abalanzaba ferozmente sobre su mascota.

“Sentí susto porque era un rottweiler, debe ser adulto, porque tenía una tremenda cabeza. Mi perro pesa 20 kilos y tiene un año y un mes. Sentí temor, porque estuve peleando con él -rottweiler- alrededor de dos minutos. No pasaba nadie durante estos dos minutos, hasta que pasó un auto que toca la bocina. Ahí como que se desconcentra un poco el rottweiler y yo tiro a mi perro arriba de una camioneta“, relató Jorge BioBioChile.cl.

El ataque fue de tal magnitud, que en un momento el rottweiler levantó al otro perro. Todo quedó registrado en el video de una cámara de seguridad cercana. La pieza audiovisual revela cómo por casi dos minutos, desesperadamente la víctima combate los ataques del can, intentando defender a su mascota.

Luego del ataque, Jorge llamó a Carabineros y junto con el Plan Cuadrante arribaron hasta la casa de donde se escapó el rottweiler, ubicada en Av. La Alhambra 164. Domicilio registrado a nombre del médico traumatólogo Juan Carlos Besser Mahuzier.

Tras el llamado de la fuerza policial, desde el interior del recinto salió un joven, presumiblemente hijo del dueño de la residencia. “Le informamos que su perro nos había atacado. No pidió ninguna disculpa. Sólo dijo que el perro ya lo habían encerrado atrás. Yo saqué una imagen, le dije oye, su portón está malo, que está con unas tablas sueltas y por ahí se escapaba el perro -rottweiler-. Pero no le importó mucho. Le avisé que hice la denuncia”, contó Jorge.

Según él, este no es el primer episodio de este tipo que ocurre con el rottweiler de Besser, quien tras ser contactado por este medio desconoció ser el dueño del perro y declinó referirse al feroz ataque.

Asimismo, Jorge dijo que lo único que busca es que Juan Carlos Besser Mahuzier se haga responsable y tome las medidas de seguridad necesarias para evitar que vuelva a atacar a otras personas o mascotas.

“Esto no es culpa del perro. Lo que pasa es que el dueño se tiene que hacer responsable de esto; porque si tú vas a tener un perro rottweiler, que es una de las razas peligrosas en Chile, por último, tomas las medidas de seguridad respectivas. Yo no busco plata. Lo único que quiero es que no vuelva a pasar. Yo vivo a dos cuadras y tampoco he tenido una llamada del dueño de casa. Nada, ninguna, nada. Cero interés”, expresó Jorge.

Este caso se suma a otros registrados en los últimos meses en distintas comunas del país, donde perros han atacado a personas o animales sin control ni responsabilidad por parte de sus dueños.

Según la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, los propietarios de estos perros deben inscribirlos en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía, identificarlos mediante microchip o dispositivo electrónico similar e implementar medidas especiales para su manejo y cuidado.