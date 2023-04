Un joven haitiano y estudiante de Medicina acusó discriminación en el Hospital Naval de Talcahuano, donde debía realizar su práctica profesional, debido a que lo hicieron esperar por casi una hora para ingresar al recinto, a diferencia del resto de sus compañeros de carrera.

Según relató a Radio Bío Bío, el guardia adoptó esa medida por tratarse de un extranjero.

Llegó junto a otros compañeros de carrera al Hospital Naval de Talcahuano, pero sólo a él le negaron el ingreso, aseveró Nathanael Dejean, estudiante de nacionalidad haitiana, de la carrera de Medicina en la Universidad San Sebastián de Concepción.

Está en quinto año de la carrera y fue al recinto hospitalario para participar de una inducción, ya que sería el lugar donde realizaría su práctica.

A dicha jornada también asistieron otros 20 estudiantes, pero sólo a él le negaron el ingreso por ser extranjero, un trato discriminatorio, que lo tuvo esperando por casi una hora.

“Pensé que era una norma para todos. El guardia me dijo que tenía que hacer una llamada y unos 15 minutos después llegaron otros compañeros de curso y los hizo pasar sin pedirles documentos. Yo dije que era imposible que yo esperara y no pasara… entonces le pregunté por qué y me dijo ‘usted es extranjero, no puede pasar’ y al llegar a la puerta me dijeron lo mismo ‘usted es extranjero, no puede entrar al hospital militar"”, relató el joven afectado.

El estudiante logró ingresar a las instalaciones luego que la persona encargada de la inducción se acercó hasta el acceso del centro de salud.

Tras lo ocurrido, Dejean lamentó que la universidad no tomará en cuenta este tipo de situaciones, más aún considerando que no es la primera discriminación que sufre.

Estudiante será reasignado a otro campo clínico

Desde la Universidad San Sebastián afirmaron conocer el caso registrado en el Hospital Naval de Talcahuano, recinto con el que la casa de estudios tiene una larga relación de colaboración docente asistencial.

Ante eso, informaron que el estudiante será reasignado a otro campo clínico con efecto inmediato para que cumpla su calendario académico con absoluta normalidad.

La Radio consultó a la Armada sobre el caso, pero hasta ahora no se han referido al tema.