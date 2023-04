El Centro de apoyo para la integración social (CAIS), perteneciente a Gendarmería de Los Ángeles, región del Bío Bío, hizo un llamado a todos los ciudadanos a eliminar sus antecedentes penales.

Por medio del decreto de Ley 409 del año 1932, es que las personas condenadas y que hayan cumplido sus penas, pueden acceder a este programa que les permite reinsertarse en la sociedad.

Además, no sólo quienes fueron condenados y privados de libertad deben y pueden eliminar sus antecedentes penales, si no que también, las personas que hayan sido infraccionadas por algún hecho puntual, ya que de no hacerlo, se podrán ver impedidas de postular a trabajos del servicio público.

El sargento primero, Julio Quintana, encargado de la difusión y redes del CAIS de Los Ángeles, explicó a Rabio Bío Bío Los Ángeles.

“Nosotros lo que buscamos de estas personas, que están ahí sin saber de que existe este procedimiento es que lo sepan(…) incluso a veces nos llegan casos de personas que tienen hijos, nietos, sobrinos, que están postulando a algún servicio público y después de mucho tiempo, se dan cuenta que esa anotación que dejaron pasar les afecta porque su familia no puede ingresar a una institución pública”, explicó.

Es un proceso gratuito

Este proceso es gratuito y confidencial donde los interesados deben portar su cédula de identidad, y en el caso de juicios antiguos, se recomienda llevar algún certificado que acredite que la persona haya estado recluida o derivada a un centro de reinserción social, cumplió su condena.

En la ciudad de Los Ángeles, este procedimiento se puede realiza en avenida Vicuña Mackenna 530, en las ex dependencias de la cárcel en horario de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes.