El caso de la desaparición de Estela Vega Estuardo (57) tuvo un rotundo giro, luego que se conociera que no estaba extraviada, sino que fue víctima de femicidio. Su esposo, René Jiménez Molina (53), apareció en pantallas hablando de su desaparición, sin embargo, resultó ser él culpable.

“Hasta ahora nosotros no hemos tenido mayor novedad de ella (…) el último mensaje que ella me envió por WhatsApp fue ayer a las 11:18 minutos exactamente, en el que me decía que ella estaba en el centro de Concepción”, dijo René Jiménez, esposo de Estela Vega Estuardo, días antes de Navidad, por la desaparición de la mujer. La verdad tras sus declaraciones, era que la mujer fue víctima de femicidio y él era el responsable.

Fue después del 21 de diciembre que se viralizó en redes sociales la fotografía de Estela. Su ropa, la hora y el lugar donde fue vista por última vez eran parte del panfleto que llamaba a entregar cualquier información que se tuviera de la mujer.

De forma exclusiva, René Jiménez, esposo de la víctima, conversó con Canal 9 Bío Bío TV.

El ahora acusado dijo que su esposa le comunicó por WhatsApp que iría a Concepción a comprar regalos y luego se trasladaría donde una hermana a tomar once. Se supone que le avisaría para que fuera a buscarla.

“El asunto es que eran las nueve y media y no me llamaba, a las diez y media la llamé yo, el teléfono de ella estaba apagado, así que hablé a mi cuñada para preguntarle por mi señora, entonces cuando la llamo me encontré con la novedad de que ella jamás se apareció por la casa”, relató el hombre.

El femicida aseguró que luego llamó a su hija, quien también le dijo que no había visto a Estela.

“Ahí ya me preocupé”, añadió René, quien a través de las cámaras clamó por ayuda para saber sobre el paradero de su esposa, ocultando la verdadera razón de la desaparición de la víctima.

Las incongruencias en el relato que entregó a la PDI terminaron por revelar la verdad. Su esposa no estaba desaparecida, fue víctima de femicidio y él era el responsable, según confesó a los detectives.

Los macabros antecedentes por femicidio de Estela Vega Estuardo

La jornada del martes se realizó la audiencia de formalización de René Jiménez Molina. El resultado: prisión preventiva.

En la instancia, la Fiscalía de Coronel entregó una serie de espeluznantes detalles.

Fue a las 07:00 horas del 21 de diciembre que tras una discusión, el hombre concretó el crimen en la población Jorge Alessandri.

Primero la golpeó con un martillo en la cabeza y luego la estranguló con un cable.

Una vez cometido el horrendo delito, intentó ocultar el cadáver, por lo que procedió a envolver el cuerpo en papel aluminio, bolsas plásticas y cinta adhesiva. No fue lo último que hizo.

El cuerpo envuelto lo cubrió con cajas y otros elementos, y luego lo dejó junto a un clóset.

Para darle más viabilidad a la tesis de la desaparición, recurrió a la Policía de Investigaciones para denunciar una presunta desgracia. Fue a Concepción a comprar regalos de Navidad, le dijo a los uniformados.

Entrevista a medios y maniobras distractivas

Durante los días posteriores, el hombre dio entrevistas a medios de comunicación y distribuyó afiches, con el objetivo de realizar maniobras distractivas.

Pese a lo anterior, las diligencias que realizaron detectives en la casa del matrimonio, arrojaron antecedentes que terminaron por sacar la verdad a la luz.

Se encontró la cartera, el celular y el audífono ortopédico de la mujer, los que estaban escondidos en el entretecho de la casa. Estos hallazgos fueron claves para dar con el cuerpo de la víctima.

Finalmente, el pasado sábado, René Jiménez fue detenido. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal. Se dieron seis meses de plazo para la investigación.