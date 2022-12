Por no tener conocimiento del plan de seguridad respectivo, desde la Municipalidad de San Pedro de la Paz indicaron que el Rock Fest 2023 aún no está autorizado.

La Municipalidad de San Pedro de la Paz informó que por no conocer los planes de seguridad para el Rock Fest 2023, no ha entregado la autorización y por lo tanto la actividad anunciada para el 15 de enero por su organizador, Alessandro Castro, no está confirmada.

Así lo señaló el administrador municipal, David Martínez, al dar cuenta que se solicitaron más antecedentes, de manera de tener la certeza de que el festival, en caso de realizarse, va a resguardar la tranquilidad para los vecinos de la Laguna Grande.

Ante el Comité Técnico de Seguridad los residentes expresaron sus aprensiones al respecto, señalando el dirigente Gabriel Ramos, de la Junta de Vecinos Laguna Grande, que si bien están por la promoción de actividades turísticas, familiares y culturales, piden que se resguarden los impactos negativos que generan iniciativas como un festival de música.

Consultado Alessandro Castro, quien el pasado domingo había confirmado el Rock Fest 2023 en su quinta versión, dijo que lo que hay es un malentendido y que las dudas de la Municipalidad de San Pedro de la Paz están siendo aclaradas.