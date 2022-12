La Fiscalía está formalizando a los miembros de una toma en San Pedro de la Paz, pero rechazando desde ya el Juzgado de Garantía el desalojo solicitado por los dueños del terreno. El tribunal acogió inicialmente el argumento de la Defensoría, en cuanto a que no hay certeza de los límites del paño que reclaman los querellantes.

Tres personas de la tercera edad intentaron vender un terreno ubicado en el sector de Michaihue, comuna de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío. Sin embargo, la venta se vio frustrada producto de que el año pasado comenzó la ocupación ilegal del paño.

Además de un recurso de protección, los afectados presentaron una querella por usurpación, decidiendo la Fiscalía, después de más de un año de diligencias, la formalización de los 28 jefes y jefas de las familias que ocupan el terreno.

La formulación de cargos comenzó el 21 de noviembre y seguirá en una audiencia fijada para el 12 de enero. Aunque ya se rechazó la medida cautelar de arraigo solicitada por la Fiscalía y la de desalojo que pidieron los querellantes.

Defensoría argumentó que no hay claridad de deslindes

La defensora penal Sandra Betancourt argumentó que no se puede investigar a sus representados, al no estar clara cuál es la propiedad de los querellantes.

“A nuestro entender, no está claro el terreno mismo y cuáles son los deslindes que reclaman los querellantes. Mientras no haya claridad en eso, no se puede validar, por ejemplo, un a medida cautelar de expulsión a un grupo de 28 familias”, explicó la abogada.

Por esta razón, además, la Defensoría pidió el sobreseimiento de los imputados, al menos hasta que la Justicia Civil determine la propiedad precisa que reclaman los querellantes. Cuestión que se resolverá también en enero.

Preocupación por sensación de impunidad para personas que se toman terrenos

Para la abogada Amanda Fres, quien representa a los dueños que denuncian la toma, se trata de una nueva frustración para los dueños de terrenos ocupados ilegalmente; responsabilizando a los jueces y por eso pidiendo a los fiscales buscar los argumentos que permitan ordenar los desalojos que se demandan.

“Es un tema país que va creciendo, que el Poder Judicial no se está haciendo cargo. La única alternativa que le queda al Ministerio Público, hacerse cargo. En ese caso, si se sobresee, va a dar más poder a las personas que cometen este tipo de ilícitos”, arguyó.

Pero el problema en Michaihue no es solo para los propietarios del paño tomado, también para los vecinos de la población Sol del Pacífico que viven a un lado del terreno ocupado, relató la dirigenta, Isabel Villalobos.

“Cortan la luz, porque se cuelgan. Ha llegado el narcotráfico y delincuencia (…) Hay un daño aquí”, sostuvo la dirigenta.

Sobre esa inseguridad, el alcalde sampedrino, Javier Guiñez, aseguró que se ha planteado a Carabineros la situación y sobre la toma misma, señaló que se está trabajando para buscar con el Serviu una solución habitacional para las 28 familias.

“Esa gente está catastrada para que pueda vivir en algún otro lugar. Los están notificando para que desalojen y nosotros estamos haciéndonos parte para que ocurra eso”, manifestó el jefe comunal.

Cabe señalar que parte de la toma incluye no solo terrenos privados, sino también una calle de uso público, demandando los vecinos del sector que la Municipalidad de San Pedro de la Paz intervenga como responsable de ese retazo.