Un apoderado presentó una demanda contra colegio Santo Tomás de Los Ángeles en la región del Bío Bío, por constantes hechos de agresiones e insultos contra un menor que es alumno del establecimiento.

Lo anterior, originó un proceso administrativo por parte de la Superintendencia de Educación.

Se trata de situaciones que el niño de solo 10 años ha estado experimentando desde el 2021, sin embargo, su apoderado insistió que en este periodo se agudizaron.

Son hechos donde el adulto afirmó que ha recibido golpes de sus propios compañeros, además, de ofensas producto de su situación familiar.

A pesar de que dio a conocer lo ocurrido ante el colegio, la entidad dijo se habían activado los protocolos.

Denuncia a la Superintendencia de Educación

No obstante, la denuncia a través de la Superintendencia de Educación permitió establecer presuntos incumplimientos a la normativa educacional vigente, por lo que se derivó a la Unidad de Fiscalización de la Dirección Regional.

El apoderado, Cristian, dijo estar cansado de la falta de protección que ha enfrentado el menor en su propio colegio.

“Nosotros como familia estamos súper mal y yo creo que el colegio siempre quiere tapar todo de bajo de la alfombra, pero conmigo no, porque yo estoy defendiendo a mi hijo y yo voy a llegar hasta el final. Ellos me dicen que va a estar protegido (…) y al final no pasa nada, es pura agresión verbal y psicológica“, indicó.

Por su parte, el abogado de los afectados, Joaquín Ferrada, confirmó el ingreso de una demanda contra el recinto.

Tras acudir al colegio por una respuesta y no conseguirla presencialmente, se tomó contacto telefónicamente con la dirección del establecimiento, donde se descartaron declaraciones públicas de cara a los procesos legales que se están efectuando.