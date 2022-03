Este 3 y 9 de marzo se realizará la segunda versión del Seminario Mujeres In-Visibles 2022. Un encuentro organizado por deLogística Group y Clínica Biobío que destaca el trabajo y trayectoria de mujeres lideres en la región y el país.

El evento se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer y el foco central de este año es la importancia de la educación como eje primordial en la prevención de la violencia de género, la disminución de las brechas sociales e inserción laboral de las mujeres.

El 3 de marzo, el seminario realizará su jornada regional que contará con la participación de reconocidas figuras femeninas en áreas como la medicina, comunicación, leyes, ciencias, deportes, educación, entre otros.

Lorena Contreras, gerenta general de Clínica Biobío y quien encabezará el encuentro en la región, especifico que la finalidad del seminario es reconocer los liderazgos femeninos en distintos ámbitos y el valor de la educación para combatir la violencia en la sociedad actual.

“Entendemos a la educación como un pilar que colaborada en el desarrollo y la no violencia. Cada uno de ellas, dará su perspectiva y abordará por qué la educación es un motor que impulsa cambios”, destacó la gerenta de Clínica Biobío.

“A través de este seminario queremos promover la no violencia, evitar la discriminación, la inserción laboral y cómo las mujeres pueden avanzar y tomar posiciones de liderazgo”, agregó Contreras.

La Seremi de la Mujer del Bío Bío, Marissa Barro, mencionó que “estamos muy contentos de participar de este seminario. Consideramos que la educación es valiosa para la erradicación de la violencia de género”.

Por su parte, Camila Zarzar, directora de Mujeres e Industria en deLogística Group, señaló que “con el Seminario Mujeres In-Visibles conmemóranos el día internacional de la mujer, pero también hacemos un llamado a la sociedad civil y diferentes organizaciones -públicas o privadas- a hacer un acto de reflexión de lo que implica la violencia en miles de mujeres y niños”.

“Una mujer sin educación es una persona susceptible de abuso y que carece de herramientas para salir del círculo de la violencia”, añadió la directora.

En tanto, Rodrigo Rojas, gerente general deLogística Group, comentó: “Creemos que mujeres con más educación pueden desarrollarse obteniendo independencia en todos los ámbitos, permitiéndoles salir de ambientes de abuso, violencia y vulnerabilidad”.

El evento será trasmitido por las plataformas digitales de Clínica Biobío y deLogística Group y las actividades están programas a partir de las 10:00 horas. El encuentro regional y nacional se realizarán en la primera y segunda fecha, respectivamente.

Liderazgo regional y fomento de carreras en áreas STEM

En su segunda edición, el encuentro está dirigido por Lorena Contreras de Vera, ingeniera comercial y gerenta general de Clínica Biobío, quien aboga por la importancia de que niñas y adolescentes se interesen cada vez más por carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que históricamente han estado dominadas por los hombres.

Lorena Contreras cuenta con una amplia experiencia laboral, principalmente en el área de financiera de entidades públicas y medicina. Desde hace unos años, lidera uno de los centros de salud privados más grandes de la región del Bío Bío.

“Soy afortunada, no todas pueden contar la misma historia, ya que no todas las mujeres llegan a estas posiciones. Siempre he trabaja bajo la convicción de hacer lo mejor posible”, expresó Contreras de Vera.

“Mi misión es sembrar una semilla, motivar e inspirar a otras mujeres, primero bajo la convicción de que sí se puede generar liderazgos femeninos. Creo que es importante que las mujeres se tomen los espacios y esta es claramente una actividad para visibilizarnos”, expresó la profesional.