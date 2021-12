Luego de los ataques incendiaros que dejaron una treintena de inmuebles destruidos en el sector de Lanalhue, en la región del Bío Bío, el ex jefe de la llamada Macrozona Sur, Roberto Coloma, atribuyó los hechos delictuales a un "desgaste natural" del Estado de Excepción constitucional que se acaba de prorrogar en el lugar.

El ex encargado de la Macrozona Sur en el Bío Bío, Roberto Coloma, atribuyó el ataque a una treintena de cabañas en el Lago Lanalhuela a la inacción de las policías y las fuerzas armadas por un desgaste natural del estado de excepción constitucional

En el lugar, sus habitantes llaman a restablecer el estado de derecho. Mientras tanto, la organización Resistencia Mapuche Lafquenche reivindicó el hecho y anunció que no se detendrán.

El atentado incendiario en la zona tuvo lugar en pleno estado de emergencia en la comuna de Contulmo, durante la madrugada de este martes. Este afectó principalmente a pequeños empresarios del turismo y agricultores de subsistencia.

En ese sentido, Roberto Coloma, quien hace tres semanas renunció como coordinador de la Macrozona en el Bío Bío, aseguró que la nula reacción de las policías y militares encargados de la seguridad se explica en el desgaste de esta herramienta de excepción constitucional.

A su juicio, si en algún minuto hubo alguna posibilidad de que las fuerzas armadas actuaran con mayor decisión, esa opción terminó abruptamente el pasado 3 de noviembre. Según Coloma, en la fecha, hubo un incidente con una patrulla militar terminó con una persona fallecida.

Fueron 10 kilómetros de destrucción

En el sector Lincuyín hay desazón por el desastre. Fueron 31 inmuebles, entre casas y cabañas, las atacadas por sujetos armados. Según los antecedentes, recorrieron unos 10 kilómetros causando destrucción a orillas del Lago Lanalhue. Sus habitantes no comprenden porqué no la ayuda no llegó oportunamente.

El hecho fue reivindicado por la organización Resistencia Mapuche Lafquenche, a propósito de que este viernes se conocerá la sentencia para 8 comuneros por un homicidio perpetrado hace dos años en un camping del sector Elicura en Contulmo.

La agrupación se adjudicó otros tres atentados ocurrido en el último mes en la provincia de Arauco y la región de Los Rios y fijó su postura política rechazando “discursos de paz que intenta imponer una falsa democracia”.

“Mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el weichan no parará. Ni con Piñera ni con Boric”, finaliza este comunicado.