Bajo el contexto de la lamentable caída de una avioneta que salió desde Isla Mocha con dirección a Tirúa la jornada del pasado viernes. El seremi de Transportes de la región del Bío Bío, Jaime Aravena, conversó con La Radio para referirse al lamentable accidente.

“Lo primero que quiero señalar es que de este lamentable accidente nosotros estamos muy preocupados por la salud de las personas”, comenzó la conversación Aravena.

Consultado por la polémica que generó la contratación de la empresa de transporte aéreo en el sector por parte del Gobierno, ya que se anunció el cambio de una nave bimotor a una monomotor. La autoridad regional se refirió al proceso de licitación desarrollado.

“Nosotros lo que hacemos es generar las bases y las condiciones de las exigencia operacional, pero no definimos que avión puede volar y cual no. Para eso está la Dirección Regional de Aeronáutica Civil, que es la que define si un avión esta en condiciones de volar a la isla o no“, sentenció el seremi.

Además agregó que el avión es más nuevo que el anterior, pero que ya llevaba volando durante mucho tiempo en la Isla Mocha, por lo que conocía la ruta y el servicio, y no había presenta dificultades anteriormente.

“A nosotros nos preocupa la salud de las personas que están lesionadas, afortunadamente de carácter leve. Porque primero el contrato obliga a tener un seguro a favor de los pasajeros, el cual está vigente. Por tanto, la atención médica de los pasajeros está asegurada y una posterior recuperación si lo necesitan”, enfatizó la autoridad en conversación con La Radio.

También añadió que les interesa la continuidad del servicio, para que la gente de la isla tenga la posibilidad de restablecer su traslado aéreo. Por eso asegura que se están haciendo todas las gestiones administrativas para que ocurra lo antes posible.

Según las palabras del seremi, necesitan que la empresa disponga de otro avión para que la DGAC lo revise y autorice reemplazar a la accidentada avioneta.

En relación al criterio que tuvieron para aceptar la licitación de la empresa actual, el titular declaró que “Lamentablemente estamos en posición de adjudicar cuando reúnen todas las condiciones para poder volar a la isla, pero tenemos que adjudicar el más barato, y la empresa que llegó era la del valor más bajo”, finalizó la autoridad regional.

Revisa la entrevista completa aquí: