Tras una dura crítica a la bandera mapuche y la presidenta de la Convención Constituyente, el ex candidato a alcalde por Los Ángeles Bruno Vyhmeister, aseguró no ser el autor de esa publicación y anunció una querella por injurias y difamación.

Fue el domingo tras la instalación de la Convención Constituyente, donde apareció en la red social Facebook una publicación a nombre de Bruno Vhymeister López que en parte dice que es un insulto a la patria y la bandera no verla flamear, agregando que ahora tenemos la “supuesta bandera mapuche como símbolo patrio“, lo cual no lo identifica nada.

La publicación culmina diciendo que se declara abiertamente un opositor a esta farsa, hasta que se le demuestre lo contrario y que la electa presidenta de la Constituyente Elisa Loncón, muestra que no tiene altura para presidir, y sólo levantan más muros entre los chilenos.

Debido a que por la misma red social lo acusaron públicamente tratándolo de racista, el ex jefe provincial del Serviu Bío Bío y ex candidato a alcalde por Los Ángeles del conglomerado Chile Vamos, aseguró que esas declaraciones no le pertenecen, ya que no hace publicaciones en Facebook, donde aseveró, existen 5 cuentas falsas que llevan su nombre y que lo único que buscan, es enlodar su imagen.

Junto con llamar a la ciudadanía a no creer en todo lo que aparece en las redes sociales, Bruno Vhymeister añadió que, junto a su abogado están estudiando interponer una querella por injurias y difamación, en contra de los responsables de esta publicación.