Hace ya 11 días que se perdió todo rastro de Michelle Silva Gutiérrez, joven que desapareció la madrugada del sábado 6 de enero en San Felipe. Al igual que sucedió con el caso de Anahí Espíndola, su extravío mantiene consternada a la región de Valparaíso.

Según los antecedentes entregados por su familia y la Policía de Investigaciones (PDI), el último paradero que se conoce de la joven de 20 años fue en el sector Los Molles.

Mediante la aplicación Family Link instalada en su celular, su madre la localizó allí cerca de las 5:00 horas.

Michelle Silva: fiesta con amigos, un transporte de aplicación y desaparición

La última vez que se vio a Michelle Silva fue en una junta con sus amistades, cerca de la medianoche del viernes 5 de enero.

Así lo explicó su propia madre, Claudia Gutiérrez, quien detalló que su hija fue a esa fiesta con amigos, y luego se retiró alrededor de las 3:00 horas.

Posteriormente, se subió a un vehículo de aplicación solicitado por una amiga, el cual la dejó en la esquina de la Avenida Chacabuco con Maipú.

Sin embargo, sin razón aparente, desde ese lugar se trasladó hacia el sector Los Molles, zona donde se perdió su rastro.

En ese contexto, hizo énfasis en que su hija siempre le avisaba cuando se iba a quedar afuera, pero ese día no lo hizo. Por esto, decidió ver la aplicación Family Link. Tras esto, se dio cuenta que la ubicación de Michelle en ese lugar fue casi a las 5:00 horas.

“Le escribí, no le llegaron los mensajes. Después en la noche le escribí en Instagram, tampoco (me respondió). Y ahí ya me empezó a parecer muy raro el asunto, porque ella no es de no responderme”, explicó.

Por lo anterior, la familia realizó la denuncia por presunta desgracia de Michelle Silva al día siguiente de la desaparición, el domingo 7 enero.

PDI trabaja en coordinación con Fiscalía

Al respecto, desde el 11 de enero la PDI se mantiene desarrollando las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y la desaparición de la joven.

Así lo explicó el subprefecto Hernán García Silva, jefe (s) de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Los Andes, quien detalló que se mantienen en coordinación con la Fiscalía por esta investigación.

“Se le perdió su rastro la madrugada del 6 de enero, luego de haber abordado un transporte de aplicación que la trasladó hasta una de las avenidas principales de la comuna de San Felipe”, reiteró.

Por esto, “se han tomado declaraciones, efectuado empadronamiento, levantamiento de cámaras de videovigilancia y análisis de antecedentes que están guiando una línea investigativa coordinada con el Ministerio Público”, concluyó.

En caso de obtener alguna información sobre el paradero de Michelle Silva, su madre pidió que se comuniquen con Carabineros.