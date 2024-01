Una nueva desaparición se dio a conocer en la región de Valparaíso, donde una joven identificada como Michelle Polett Silva Gutiérrez, de 20 años, lleva extraviada desde la primera semana de enero en la comuna de San Felipe.

De acuerdo con los antecedentes, a la chica se le perdió el rastro el sábado 6 de enero pasado.

La última ubicación de la joven de 20 años, según la aplicación Family Link instalada en su celular, fue en el sector Los Molles, cerca de las 5:00 horas.

Sin embargo, se desconoce la razón por la que se dirigió a ese lugar, si es que se juntó con alguien o quién fue la persona que la llevó al sitio.

El extravío de Michelle Silva, joven desaparecida en San Felipe

Según informó Claudia Gutiérrez, madre de Michelle, cerca de la medianoche su hija fue a una junta con sus amistades, de la cual se fue alrededor de las 3:00 horas, en donde se subió a un vehículo de aplicación solicitado por una amiga, el cual la dejó en la esquina de las avenida Chacabuco con Maipú.

Desde ese lugar fue trasladada hacia Los Molles, zona donde se perdió su rastro.

La mujer hizo énfasis en que su hija siempre le avisaba cuando se iba a quedar afuera, y le respondía sus mensajes, pero ese día no lo hizo. Por esto, decidió ver la aplicación dándose cuenta que la ubicación de su hija estaba en Los Molles desde las 5:00 horas.

“Le escribí, no le llegaron los mensajes. Después en la noche le escribí en Instagram, tampoco (me respondió). Y ahí ya me empezó a parecer muy raro el asunto, porque ella no es de no responderme”, explicó.

Por su parte, el mayor Jorge Guzmán, comisario de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe, comentó que están esperando respuestas por parte de la Fiscalía para que organismos especializados en presuntas desgracias colaboren en la investigación.

Cabe mencionar que la denuncia por presunta desgracia de la joven fue realizada al día siguiente de la desaparición, el domingo 7 enero. Actualmente la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias.

En caso de obtener alguna información sobre el paradero de Michelle Silva, su madre pidió que se comuniquen con Carabineros.