El Ministerio Público confirmó que esta mañana se encontró con vida e ilesos a la pareja de comerciantes secuestrados en el cerro San Roque de Valparaíso.

La situación se registró anoche en el sector la Isla, hasta donde llegó un grupo indeterminado de sujetos al domicilio de la pareja, a la que intimidaron efectuando disparos al aire. Luego los subieron a la fuerza a un vehículo que emprendió su huida por la zona alta de la ciudad.

Antecedentes iniciales daban cuenta que los captores habrían pedido dinero a cambio de su liberación, no obstante aún no hay precisión del monto y si este fue o no cancelado.

La ubicación de los afectados se da en el marco del trabajo investigativo que realizó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el OS9 de Carabineros.

Según informó La Radio, la pareja está en buen estado de salud y actualmente están constatando lesiones. Luego se le tomarán declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce si se localizó el vehículo usado para la sustracción de los afectados.

Se está a la espera de un pronunciamiento del Ministerio Público respecto de las diligencias investigativas que están en curso.