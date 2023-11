La Embajada de Estados Unidos en Chile emitió una “alerta de seguridad” ante el alza de la criminalidad en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

Si bien el aviso emitido no desaconseja viajar a estas ciudades, sí llama a tomar diversas precauciones y se detallan algunos métodos usados por los delincuentes para abordar a los turistas.

La primera de ellas es provocar daños a los vehículos, como pinchazos en los neumáticos cuando conducen o después de salir de un restaurante, negocio o zona turística. Es así que personas se acercarán fingiendo ser buenos samaritanos y ofrecerán ayuda, a modo de distracción para que un tercero se lleve las pertenencias desde el interior del móvil.

Método que recordemos fue el usado por delincuentes para robar a la parlamentaria del Partido Conservador británico, Carolina Dinenage, y el miembro de la Cámara de los Lores, John Mark Lancaster, en su visita en calidad de turistas a Valparaíso.

También reportan el uso de tecnología por parte de los delincuentes, como escáneres de Bluetooth, para detectar aparatos electrónicos dentro de los vehículos y luego robarlos.

En ese contexto, entregó una lista de 8 recomendaciones para los visitantes a ambas comunas de la región de Valparaíso:

-Tener cuidado al caminar o conducir

-No resistir físicamente ningún intento de robo.

-No aceptar ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar tu auto

-Mantener un perfil bajo

-Ten cuidado con lo que sucede en el entorno

-No dejar ningún objeto personal en el vehículo.

-Revisa tus planes de seguridad personal

-Llevar identificación adecuada