Buscan a estudiante universitario al que se le perdió el rastro el jueves 26 de octubre, cuando salió de su casa con destino a su casa de estudios en el sector de Playa Ancha de Valparaíso, pero no volvió.

Se trata de Felipe Suárez Gallardo, oriundo de Villa Dulce, que es intensamente buscado por su familia y amigos. Tras reiterados intentos frustrados de contactarlo, se presentó una denuncia por presunta desgracia ante la Primera Comisaría de Viña del Mar.

De acuerdo con lo relatado por su familia, el joven salió a las 8 de la mañana desde su domicilio con destino a la Universidad de Valparaíso. Vestía pantalones azules, camisa blanca, polerón azul, zapatos de color café, mochila negra y un jockey gris.

No habría llegado a la Universidad

La hermana del universitario, Bélgica Suárez, detalló que el último contacto que tuvo Felipe fue al mediodía del 26 de octubre con su pareja, vía WhatsApp. Luego de eso, su celular se encuentra apagado.

“Por lo que sabemos, él no fue a la universidad y desde ahí que no se sabe nada más, el último WhatsApp que envió fue un cuarto para la una a su polola y después no hay más señales“, dijo la mujer.

Por otro lado, Valeria Cárdenas, pareja del desaparecido, expresó que llegaron amistades de Felipe de diversas comunas para apoyar las labores de búsqueda que están realizando por la región.

Cabe recordar que cualquier tipo de información sobre el paradero de Felipe Suárez Gallardo debe ser entregada a los teléfonos de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar o a Policía de Investigaciones, quiénes ya se encuentran en conocimiento sobre la desaparición del universitario.