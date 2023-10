Continúan los trabajos para que los residentes de los edificios afectados por socavones en Viña del Mar -región de Valparaíso- puedan retirar sus enseres.

La Delegación Presidencial de Valparaíso aseguró estar a la espera de herramientas tecnológicas que ayudarán en el monitoreo de los terrenos mientras se lleva a cabo el procedimiento establecido.

Recordemos que la delegada presidencial regional, Sofía González, anunció la semana pasada que se esperaba que en el transcurso de esta semana se realizara el operativo para que los vecinos de los edificios Miramar Reñaca y Santorini Norte pudieran sacar sus pertenencias.

Ante esto, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, el general Edgard Jofré, hizo un llamado a respetar los protocolos y advirtió las consecuencias de no seguir las instrucciones de las autoridades para el retiro de sus pertenencias.

“Para aquellas personas que no estén dispuestas a acatar estas normas, debemos comunicarles que serán notificadas y citas al tribunal para responder por no respetar la instrucción de la autoridad”, aseveró.

“Ya hemos cursado más de 25 denuncias al tribunal por esta razón”, sostuvo.

Al respecto, Trinidad Carreño, vecina de Miramar Reñaca, indicó que, a partir de lo que se conversa en la comunidad, la evacuación debería realizarse este jueves 5 de octubre debido a las gestiones que se están realizando en los edificios.

“Dicen que puede ser el jueves, pero no hay nada como real, porque no está confirmado. Piensan que puede ser, porque todavía no está el generador para hacer funcionar el ascensor, que es el que se va a usar para carga y descarga de los enseres.

Por su parte, la Delegación Presidencial de Valparaíso aclaró que aún no se ha llevado a cabo una evacuación de los edificios. Esto, pese a que se informó la semana pasada que ayer (martes) comenzaría el proceso de retiro de enseres de las infraestructuras en riesgo y evacuados por los dos socavones generados en el sector de Cochoa de Viña del Mar.

De esta manera, agregaron que se notificarán oportunamente las acciones a seguir en el marco de este procedimiento.