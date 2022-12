Un llamado para que los equipos de salud pública se acerquen a los lugares afectados por el incendio que consumió más de 100 viviendas en Viña del Mar, realizó una mujer cuyo tratamiento médico quedó destruido junto a su casa.

Se trata de Patricia Escudero, quien en conversación con Radio Bío Bío relató su caso.

Los tres inmuebles que estaban en el predio donde vivía junto a su familia terminaron destruidos. Una de las estructuras es su casa.

Perdieron todo con la emergencia. “Tuvimos que salir arrancando tal cual como estábamos. No sacamos nada nada, no se me ocurrió haber sacado la cartera donde tenía platita (…) todo quedó ahí, tantos años de esfuerzo y ahí están”, indicó Patricia.

Pero para la mujer, lo que más le preocupa no es lo material, ya que ella junto a su familia se encuentran bien. Lo que solicita, y así es el llamado que realizó a través de los micrófonos de La Radio, es a los equipos de salud, ya que sus medicamentos para el tratamiento de tiroides se fueron junto con su casa.

“Lo único preocupante es que no tengo los remedios, pensé que iban a venir del consultorio, a lo mejor a ofrecer alguna cosa, pero no ha venido nadie”, dijo Patricia, quien es hipertensa y tiene problemas de tiroides.

Eutirox, losartán y cardioaspirina son parte de su tratamiento, el cual es suministrado por los servicios de salud.

Por lo anterior, la mujer damnificada por el incendio llamó a las autoridades de salud a que recorran los sectores siniestrados para ayudar a aquellos que perdieron sus remedios durante el incendio.

Se espera que durante la jornada las autoridades informes sobre este tipo de coordinaciones.