El alcalde de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, cortó en horas de la mañana de este martes las vías de acceso a la comuna. Esto en respuesta a los hechos de delincuencia que han sucedido en la zona.

La situación se extendió desde las 7:40 horas hasta las 8:15, hora en que se restableció el tránsito.

Marcos Morales, en una decisión inédita, instruyó cerrar los cuatro accesos a Puchuncaví. En sus palabras, lo hizo como prevención ante la falta de seguridad por parte del Gobierno.

Con camionetas municipales de Seguridad Ciudadana, el jefe comunal realizó la inédita acción de interrupción del tránsito y bloqueo de acceso comunal.

En conversación con Radio Bío Bío, Morales fue enfático en aclarar que la medida responde a una falta de seguridad frente a la delincuencia que vive la comuna. Expresó que el personal municipal está cumpliendo labores policiales, por la falta de Carabineros que, como declaró, no dan a basto.

“Tomé la decisión de cerrar mi comuna por una hora, fruto de los hechos de delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo. Esto no da para más, tenemos una dotación de Carabineros que está funcionando al mínimo, y una Policía de Investigaciones que necesita refuerzos porque les falta funcionarios”, dijo.

“Yo como alcalde me estoy llevando todo el peso junto a mis funcionarios municipales, porque nosotros no somos Carabineros, no somos policías, y estamos supliendo ese trabajo producto de la falta de dotación”, aseguró.

“Estamos sufriendo todos los días robos, baleos a personas de nuestra comuna, de qué estamos hablando. Yo no quiero que le toque a un funcionario municipal, que le cueste la vida”, agregó.

Morales, indicó que ya han hecho como Municipalidad las peticiones correspondientes al Gobierno en más de una oportunidad, sin embargo, no han recibido la respuesta esperada, que es una mayor dotación policial.

Cabe consignar que al cierre de esta edición, el tránsito hacia los accesos de la comuna se encuentra restablecido.