El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, asumió su cargo la mañana de este miércoles. Durante su discurso de toma de mando enfatizó en que su gestión será de la mano de la ciudadanía y no prometiendo “huevadas”.

“La victoria alcanzada el 15 y 16 de mayo es la victoria de los ‘nunca’, de los ‘nadie’ de los ‘ninguno’, de los ‘ninguneados’, de aquellos que valen menos que la bala que los mata. La victoria del 15 y 16 de mayo es la victoria del movimiento social”, manifestó.

Mundaca sostuvo que inician un camino que “no es fácil, porque todos y todas han sido testigos de cómo el Gobierno de Piñera ha saboteado el proceso constituyente y el proceso de descentralización, hasta hace poco días atrás reduciendo el presupuesto del gobernador regional para impedirle dirigir esta región”.

“Necesitamos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, que garantice el derecho a la vivienda digna, al agua, al empleo, la equidad de género, la inclusión. Cuestiones que son esenciales hoy día. Una región que tenga una base económica justa y solidaria, con una planificación integrada y sostenible”, agregó.

Enfatizó en que “cuando no podamos, lo vamos a decir con toda la transparencia, porque no queremos cometer los mismos vicios de siempre, de prometer huevadas que después no se pueden cumplir“.

Finalmente reiteró en que el trabajo será en conjunto con la comunidad y manifestó su apoyo a quienes han sido víctimas de amenazas por su labor social en la región, para que “nunca más tengamos un Matías Orellana, una Fabiola Campillai, un Gustavo Gatica, un Rodrigo Avilés”.

