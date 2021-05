La candidata a alcaldesa de Revolución Democrática (RD), Macarena Ripamonti, se impuso a su contendora Andrea Molina (independiente pro UDI) en las elecciones municipales de Viña del Mar.

Con el 14,54% de las mesas escrutadas (137 de 942) la candidata del Frente Amplio lidera con un 39,79% de las preferencias, relegando al segundo lugar a Andrea Molina que alcanza el 19,25% de los votos contabilizados hasta ahora.

Consultada por la prensa sobre si el municipio que hasta ahora encabezaba Virginia Reginato necesitaba una limpieza profunda, Ripamonti indicó:

“Trato de tener cuidado con el empleo de los términos, sobre todo cuando tenemos que hablar de personas. No me gusta deshumanizar con el lenguaje, aquí no vamos a ocupar una escoba, vamos a tener procesos de gestión nuevos”.

En esa líne, subrayó que “lo primero es diagnosticar y en segundo lugar identificar las necesidades por cada unidad administrativa y de acuerdo a esas necesidades ver perfiles de cargos, ver índices de desempeño de personal y contratar lo que haga falta mediante, como ya lo dije, procesos transparentes y por supuesto probos”

Sobre si ya se daba por ganadora, la candidata aseguró que “hay una tendencia clara” y agradeció “a las personas que hicieron esto posible. Yo hoy día represento mucho más de lo que soy como persona, hay un proyecto colectivo acá, hay fundaciones, organizaciones de carácter territorial, entonces creo que ellas también son merecedoras de esto y hay que honrarlas en este proceso”.