Un verdadero escándalo se vive al interior de las municipalidades vecinas de Rancagua y Doñihue en la región de O’Higgins. Una investigación periodística reveló que hubo una alteración en las listas para ingresar al reconocido Liceo Bicentenario Óscar Castro, de la corporación municipal rancagüina, en el marco de las postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el presente año escolar.

Las irregularidades se efectuaron para beneficiar a un estudiante familiar de la alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce (ex PS) y a parientes cercanos de funcionarios municipales de Rancagua, según publicó Ciper.

Coordinadora Técnica se percató de las irregularidades

Todo quedó al descubierto cuando Alexandra Gutiérrez, excoordinadora Técnica de la División de Educación de la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) se percató de las alteraciones a las listas; donde había nombres ingresados minutos antes del inicio oficial del proceso, un nombre que pasó del puesto 250 al 8, además de nombres que aparecían dos veces.

Ella recabó antecedentes de los cambios que se hacían en el documento Drive, al que algunas personas tenían acceso online, denunció el hecho y posteriormente renunció al cargo. Actualmente, la Fiscalía mantiene una investigación penal abierta por lo ocurrido y hay en curso varios sumarios administrativos.

Encargado informático ejecutó alteraciones

Las alteraciones las realizó el encargado informático de la Cormun, Carlos Paredes, quien incluso agregó a la lista a un familiar suyo. En su declaración al citado medio, reconoció los hechos, pero dijo que todo lo hizo tras la orden de su jefe directo, el director de la División de Educación de la corporación, Eduardo Castro.

“A las 21:38 recibo en mi celular, un archivo Excel con 3 postulaciones, 2 al Liceo Óscar Castro y una al Colegio Aurora de Chile. En ese momento, el Sr. Castro me llama y me dice ‘Carlos, te envié los nombres de los postulantes, agrega a tu pariente y entrégalo a Felipe, para que aparezcan en primer lugar en la postulación’. Yo cumplí con esa orden en la creencia de estar cumpliendo con mi trabajo. El martes 03 de enero de 2023, entendiendo estar cumpliendo con lo ordenado por mi jefatura, y que lo expresado por esta jefatura se encontraba acorde a la norma, le entregué a Felipe el archivo Excel, según la orden del Sr. Castro. Felipe Oróstica (también del equipo de informática), realiza el ingreso de los postulantes, de forma directa en la planilla”, detalla la declaración de la denuncia laboral ante el Juzgado de Letras de Rancagua, ingresada por Paredes y a la que tuvo acceso Ciper.

“El día miércoles 04 de enero del presente año, me envió un WhatsApp con el nombre de una estudiante y me da la instrucción de que se debe mejorar la posición de su postulación, a lo que yo le señalo ‘Don Eduardo ya están llamando a los seleccionados’. Él me dice ‘esto se habló con la directora, y es una petición del alcalde’. Lo anterior se le transmitió a Felipe Oróstica para que realice este cambio”, agrega.

Jefes comunales descartaron estar involucrados

Un familiar de la alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce (ex PS), quedó en el único cupo para 1° Medio en el Liceo Bicentenario Óscar Castro gracias a la alteración en la lista. Al ser consultada por este hecho por Ciper, la autoridad manifestó que “nosotros como familia lo conversamos y si se manipularon las listas, a mí no me consta, yo no quiero que (menciona a su pariente) se vea involucrado. Entonces, fuimos a hablar a otros colegios, porque además no es justo, si es que así es, quitarle la oportunidad a otro chico”.

Según explicó Ponce, su familiar fue matriculado en otro colegio. Sin embargo, según Ciper, su matrícula en el Liceo Óscar Castro sigue vigente hasta que se concrete su renuncia.

En tanto, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), aseguró que no tiene relación con los hechos; sin embargo, a raíz de este y otros antecedentes, el partido le suspendió la militancia.

“Quiero ser claro y enfático en esta respuesta: no tengo ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados en la Corporación Municipal de Rancagua. Quienes intenten relacionar mi nombre con la situación denunciada solo buscan enlodar mi imagen y mi gestión como alcalde de Rancagua, a través de acusaciones falsas y sin fundamentos”, dijo el jefe comunal.

Superintendencia no tiene denuncias

La Superintendencia de Educación, consultada sobre la denuncia de vulneración del Sistema de Admisión Escolar (SAE) ocurrida en Rancagua, mediante una respuesta escrita, expuso que “por ley, a la Superintendencia de Educación le compete fiscalizar que los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial del Estado se ajusten a lo que señala la normativa educacional. En ese sentido, respecto a los procedimientos de admisión, todos los establecimientos educacionales deben respetar el derecho a matrícula de las y los estudiantes; el principio de no discriminación arbitraria, y la dignidad de niñas, niños y adolescentes y sus familias en el contexto del proceso de admisión”.

“Ante cualquier posible incumplimiento de la normativa por parte de un establecimiento, cualquier persona puede recurrir a la superintendencia y presentar una denuncia, la que será investigada, pudiendo iniciarse un proceso de fiscalización y el respectivo procedimiento administrativo, que puede resultar con sanciones de multas en UTM, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción”, finaliza la entidad.