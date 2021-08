La Municipalidad de Graneros determinó que este año 2021 no se autorizará la instalación de fondas ni ramadas en la comuna, para que la ciudadanía no se pueda exponer a riesgos innecesarios e impedir un brote masivo del coronavirus.

“Ya lo hemos analizado profundamente y a pesar de los avances en el plan Paso a Paso, creemos que no existen las condiciones para organizar jornadas donde haya gran aglomeración de personas”, indicó el alcalde Claudio Segovia.

“No tenemos, por ejemplo, un contingente apropiado de funcionarios que puedan realizar correcto control a los asistentes y si a eso sumamos, los resguardos pertinentes que exige la autoridad sanitaria, nos encontramos en un escenario de mucha incertidumbre y peligro inminente”, añadió.

Junto a lo anterior, el edil, manifiesta que la pandemia sigue activa, “y aprecio mucho relajo de la ciudadanía. No estoy para nada conforme con las medidas que se han tomado y las vacunas aún son escasas, sobre todo para los menores de edad. Por lo mismo, nosotros no permitimos el regreso a las clases presenciales y los alumnos se mantienen vía online. Apuntamos a que este “18 de septiembre” se celebre con responsabilidad y en familia, pero no espacios donde exista nula fiscalización”.