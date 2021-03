Enfocados en la comercialización y con permanentes inversiones para mejorar procesos y cuidar la calidad, se desarrollan más de 30 pequeños agricultores de O´Higgins que forman las cooperativas Coproquinua (productora de quinua) y Covicam Colchagua (vinos), visitadas este jueves por el director nacional de INDAP, Carlos Recondo.

En el marco de una gira por la región, y luego de un recorrido por predios de productores ejemplares por sus sistemas de riego o la diversificación de rubros, la autoridad se reunió con estas agrupaciones para conocer su desarrollo y enfatizar el compromiso prioritario con el impulso a la asociatividad de este servicio del Ministerio de Agricultura.

Coproquinua (Cooperativa de Productores de Quinua del Secano de O’Higgins), con 17 socios, recibió al director nacional en su sede de Paredones con importante infraestructura levantada con aportes de INDAP, como una cosechadora y una completa sala de procesos. El grupo destaca hoy por mantener un contrato como proveedor para el servicio de alimentación escolar de Junaeb a través del Programa de Compras Públicas de INDAP.

El presidente de Coproquinua, Lautaro Díaz, agradeció la visita y el apoyo del equipo local de INDAP, resaltó que les ha ido “muy bien” en sus proyectos y explicó que decidieron formar la cooperativa por “la necesidad de buscar mercados en común, porque nos toca competir con la quinua de afuera y entonces tenemos que potenciarla (…) La unión hace la fuerza y en el fondo es lo que estamos tratando de hacer para lograr diferentes cosas”.

El recorrido, en que estuvo acompañado por el director regional de INDAP, Juan Carol García, continuó en Santa Cruz en las bodegas y viñas de Covicam Colchagua (Cooperativa Vitivínicola Campesina de Colchagua), fundada recién en octubre de 2020 por 17 productores de uva (14 usuarios de INDAP) que dieron el salto a la elaboración de vinos.

René Aquiles Cabello, usuario INDAP y miembro de la cooperativa, señaló que se unieron “para crecer” y que luego de haber levantado un centro de vinificación la meta es una tienda: “Necesitábamos hacerlo porque de otra manera no íbamos a tener una venta directa”. El dirigente también resaltó el apoyo institucional en su desarrollo: “si no hubiera sido por INDAP no habríamos hecho vino o habríamos hecho vino de mala calidad”.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, al término de la gira, valoró los logros de estas cooperativas. “Hemos constatado que la asociatividad ha ido prendiendo aquí en la región de OHiggins como en todas las regiones (…) Esto es lo que queremos: que muchas agrupaciones de pequeños agricultores puedan usar la asociatividad para avanzar en su vinculación con los mercados”.

INDAP apoya el desarrollo de las agrupaciones empresariales de la pequeña agricultura mediante diversos instrumentos de fomento. Uno de estos es el Programa de Asociatividad Económica (PAE) que en 2020 aumentó su cobertura llegando a 152 empresas asociativas campesinas (EAC) y 56 grupos asociativos en todo Chile.