Hasta el sector de Rinconada de Cato llegó personal de la Dirección General de Aguas (DGA) en compañía de Carabineros, para fiscalizar una denuncia por presunta extracción de áridos sin autorización en el río Ñuble.

Esto luego que en una primera inspección el denunciado no permitiera el ingreso de los profesionales de la DGA, quienes aplicando las facultades previstas en el artículo 172 Ter del Código de Aguas, solicitaron al Tribunal el auxilio de la fuerza pública, pudiendo ingresar para evaluar la denuncia.

Esta fiscalización es uno de los 99 expedientes que ha levantado la dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas en Ñuble, durante este año 2022, de los cuales a la fecha 52 han sido resueltos y se han cursado multas por más de 660 Unidades Tributarias Mensuales en 9 denuncias.

Extracciones ilegales de agua

“Ante la solicitud permanente de nuestro Ministro Juan Carlos García, por su intermedio de nuestro director nacional de la DGA y el seremi de Obras Públicas, hemos estado realizando varias fiscalizaciones a lo largo del año para detectar extracciones ilegales de aguas, de áridos en los ríos, evitar modificaciones de cauce que es un tema recurrente en la región”, explicó el director regional de la DGA, Marcelo Godoy.

A esto agregó que “prueba de ello es que tenemos 99 expedientes abiertos en lo que va corrido del año, 45 son de oficio, y estos han llevado a procesos de multas o rectificación en algunos de ellos”.

99 expedientes abiertos

El Seremi de Obras Públicas, Paulo De la Fuente, indicó que si bien se han redoblado esfuerzos y tecnologías para fiscalizar, es clave el apoyo de la comunidad y tomar conciencia de la importancia de cuidar el vital elemento.

“Es cierto que ninguna medida sancionatoria que podemos tomar será suficiente, pero como Ministerio nuestra misión es ser un buen vecino, y hoy estamos haciendo ese llamado a todos a ser buenos vecinos. No tener más pozos o piscinas clandestinas, no más extracciones ilegales, no más intervenciones no autorizadas a los cauces”, recalcó De la Fuente.

En esta línea, el seremi del MOP dijo que “ayer con el apoyo de carabineros, nuestro personal de la DGA inspeccionó una denuncia sobre una extracción ilegal del río Ñuble en Coihueco, y seguimos día a día con este trabajo donde ya llevamos 99 expedientes abiertos este año 2022. El agua es de todos y para todos y debemos hacer un consumo no solo legal, sino que también ético”.

Cuidemos el agua

Una denuncia es una comunicación escrita realizada por cualquier persona, ya sea jurídica o natural, a la DGA, que permite manifestar la ocurrencia de una eventual infracción al Código de Aguas.

Toda persona que realice una denuncia deberá llenar el formulario respectivo, que se encuentra disponible en las Oficinas DGA y en la página web del Servicio, el que deberá ser completado, firmado y presentado en papel en la respectiva Dirección Regional o Provincial de Aguas.

También se podrá realizar la denuncia vía correo electrónico, para este caso deberá adjuntar el formulario de ingreso de denuncias, debidamente firmado y con todos los datos solicitados. El envío se debe realizar según la región donde se ubica la presunta contravención al Código de Aguas, en el caso de Ñuble el correo es dga.denuncianuble@mop.gov.cl.