Una madre de 38 años y su hija de 9 años pasaron el susto de sus vidas luego de estar perdidas por casi 18 horas en una zona boscosa de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Todo comenzó con una caminata para disfrutar de la naturaleza el pasado domingo, pero se convirtió en una verdadera pesadilla para dos mujeres, luego que se extraviaran en una zona boscosa a 42 km de Punta Arenas.

Los antecedentes recabados por El Pingüino indican que un grupo familiar se encontraba de paseo en el sector del fundo San Fernando, en el sector sur de Punta Arenas. En un recorrido efectuado por una mujer de 38 años y su hija de 9 años, ambos terminaron extraviadas y deambulando durante horas.

La situación llevó a activar un amplio despliegue a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, equipos de búsqueda y particulares, labor que se prolongó por más de 18 horas. Pese a los esfuerzos, las afectadas tuvieron que pasar la noche a la intemperie, ya que fueron encontradas cerca de las 10 de la mañana en un área de cascadas, sanas y salvas.

Según comentó el teniente Víctor Martinangeli, de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, a raíz de un llamado al Retén Agua Fresca dando cuenta del hecho, se hizo un “rastreo en conjunto con personal GOPE y personal K9, manteniéndose en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la madrugada por la búsqueda intensiva de estas dos mujeres”, trabajos que no dieron resultado positivo.

Eso generó que el lunes comenzaran la búsqueda a las 6 de la mañana nuevamente por parte del personal del GOPE y K9 “y gracias a la intensa búsqueda del personal, lograron encontrar a estas dos mujeres que se encontraban en buen estado de salud”, aseguró el uniformado

Alrededor del mediodía de ayer, madre e hija fueron llevadas al Hospital Clínico de Punta Arenas para chequear el estado de salud.

Tras esto, el padre de la menor, Álvaro Vega, dio sus impresiones por este angustiante momento que tuvo que vivir en la jornada del domingo por la tarde: “yo me enteré a las 3 de la madrugada cuando me informó Carabineros y desde ese momento me junté con un colega de trabajo y salimos a hacer la rebusca. Tras un intenso rastreo nos reunimos con rescatistas, quienes habían dado con ellas cerca de una cascada donde habían pasado la noche”.

Agregó que lo vivido fueron horas de angustia, de buscar en la oscuridad sin indicio alguno y ante el peligro inminente de un terreno difícil y de la presencia de animales como el puma.

En tanto, desde el Hospital Clínico se informó que ambas mujeres se encontraban en buen estado de salud y que fueron derivadas a su respectivo domicilio.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que este tipo de actividades campestres no pueden tomarse a la ligera y que, para realizarlas, deben contar con todas las condiciones de seguridad posibles, con un conocimiento certificado de la zona.