El español Antonio de la Rosa inició este jueves -desde la ciudad de Puerto Williams- su más extrema y comprometida expedición, en la que quiere remar 1.000 km en solitario hasta la Antártica, seguir en vela otros 2.000 km a la isla Georgia del Sur, y cruzar a pie ese islote para alertar sobre el deterioro medioambiental.

“Espero tardar unas dos o tres semanas en llegar hasta Isla Elefante, en la Antártica, que es el tramo más difícil porque voy a remo; después tendré la ayuda de una pequeña vela para alcanzar Georgia del Sur”, aseguró el deportista español horas antes de zarpar.

El objetivo de la expedición no es solo deportivo, remarcó Antonio de la Rosa, sino que quiere promover la defensa y la limpieza de los mares: “Soy un fiel defensor de los océanos, por eso se llama ‘Ocean Defender’ mi embarcación “, señaló.

“Espero no encontrar ningún plástico en las islas de la Antártica, pero, si lo encuentro, denunciaré que la huella del ser humano llega a cualquier parte del planeta”, subrayó De la Rosa, que narrará la expedición por sus redes sociales.

La conciencia de Antonio sobre el problema de los plásticos en los océanos se ahondó cuando atravesó la isla de basura del Pacífico, en 2019, con la misma embarcación que ahora, y fue la primera persona en cruzar ese océano remando en solitario, cumpliendo el reto en 76 días.

Extrema expedición

Oficialmente, la etapa a remo hacia la Antártica comenzará a última hora de la tarde de este viernes, cuando las condiciones meteorológicas permitan remar hacia el sur.

Cabe mencionar que la punta austral de Chile es una región conocida por sus fuertes vientos y, si hay rachas intensas hacia el norte, la embarcación no avanzará.

Desde la medianoche de este miércoles, una embarcación de la expedición remolca su barca hasta Cabo de Hornos, y desde ese punto comenzará el viaje a remo, que se alargará entre dos o tres semanas hasta la primera parada, Isla Elefante, un islote cubierto por glaciares y con una fauna formada principalmente por pingüinos y focas.

Deportista español cruzará a remo

El deportista detalló que lleva días esperando en Puerto Williams hasta tener las previsiones meteorológicas favorables para zarpar. En la madrugada de este viernes pasará un frente con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora y, cuando amaine, vendrán tres días de buen tiempo, por lo que será el momento de salir.

La embarcación, de apenas un metro y medio de ancho y siete de largo, es de un diseño único, construida en carbono y con una forma especial para remar. De la Rosa añadió que su aerodinámica la hace idónea para el reto y, además, es muy estable a los vaivenes del mar.

Una embarcación única

No es la primera vez que Antonio intenta cumplir el reto al que se enfrenta ahora. Quiso completarlo entre noviembre y diciembre de 2021, pero los problemas logísticos retrasaron que su embarcación llegase a Chile y, una vez lista, una infección por covid-19 echó por tierra la expedición.

Sin embargo, la espera no fue en vano, reiteró el deportista: “Ahora he tenido un año de preparación, incluso he traído remos mejores. He estado más centrado en la expedición, en mejorar las condiciones y las probabilidades de éxito”, indicó.