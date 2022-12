Esta semana, la NASA informó cuál es el lugar más frío de la Tierra actualmente, donde aseguraron no podrían habitar humanos por sus bajas y extremas temperaturas, que alcanzan hasta los -93° C.

Se trata de una zona alta de la “meseta antártica oriental”. Este frío lugar se encuentra en el Polo Sur de la Tierra, cerca del centro del continente antártico.

Su altitud y latitud hacen que sea uno de los lugares más inhóspitos del planeta, por sus fuertes vientos y extremadamente bajas temperaturas.

“El lugar más frío que hemos encontrado en la Tierra (con la ayuda de @NASAEarth satélites) es una cresta alta en la meseta antártica oriental. ¡En una noche clara de invierno, las temperaturas pueden bajar a 135 grados F bajo cero!”, dijo la NASA en Twitter.

Looking for a cold place far from others this holiday season? 🥶

The coldest place we’ve found on Earth (with the help of @NASAEarth satellites) is a high ridge on the East Antarctic Plateau. On a clear winter night, temperatures can drop to 135 degrees F below zero! pic.twitter.com/PwzqDb4nJr

— NASA Goddard (@NASAGoddard) December 16, 2022