Un nuevo hecho de abigeato y faenamiento clandestino de animal ocurrió el miércoles pasado en Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Cerca de la ciudad, el propietario de dos vacas sufrió la sustracción de sus animales desde su parcela en calle Pedro Aguirre Cerda.

La denuncia la presentó ante Carabineros, que cerca de las 11 horas le comunicaron que encontraron los restos de los animales y fetos, ya que estaban a punto de dar a luz.

“Una estaba por parir”

El afectado, en conversación con el Pingüino Multimedia, lamentó lo ocurrido, señalando que no encuentra explicación de cómo habrían perpetrado el hecho.

“Tenemos la evidencia de lo sucedido. Me comuniqué con Carabineros como a las 11 de la mañana. Tengo la factura de cuando las compré (las vacas); todo queda en manos de Carabineros. No sé a qué hora las fueron a buscar y las trajeron hasta acá, no hay indicios de cómo las agarraron, no hay nada, no se ve si las colgaron. Lo que conversamos con Carabineros es que no sabemos cómo las faenaron. Estaban preñadas, una estaba por parir y la otra en una semana más”, indicó.

Añadiendo que “ya está estampada la denuncia y falta que llegue a Fiscalía”.

Hasta el cierre de la presente edición no se había reportado la detención de los responsables del hecho, y una vez que la Fiscalía derive la investigación a Carabineros o la PDI, se espera poder dar con los responsables del hecho.

Recordemos que el martes un sujeto fue enviado a prisión preventiva por haber cometido el delito de abigeato y también de faenamiento clandestino.