Uno de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud reportó el ingreso de dos casos de covid positivos desde el extranjeros, motivo por el cual se encendieron las alarmas en la Secretaría Regional Ministerial de Salud en Magallanes, lo que derivó en el envío de muestras serológicas al Instituto de Salud Pública (ISP).

En la instancia se confirmó que uno de los casos correspondería inicialmente a la variante británica, lo que fue corroborado por el seremi subrogante de Salud en Magallanes, Eduardo Castillo, según recogió El Pingüino.

“El antecedente previo es que al menos una de las dos personas correspondía a un navegante que hizo escala en el Reino Unido para luego llegar a Magallanes y finalmente embarcarse. Éste es precisamente uno de los estudios que se enviaron al Instituto de Salud Pública; aclaramos que no era una persona chilena, sino que era un navegante que se embarcaba en uno de los puertos de Punta Arenas”, sostuvo.

Para el doctor peruano radicado en Estados Unidos y panelista de CNN en español, Elmer Huerta, la variante británica no debe causar mayor temor en la población producto de su baja letalidad, sí debe producir una alerta porque es más contagiosa que otras variantes.

“Un reciente estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, del 12 de abril, nos da una excelente respuesta a esas preguntas, concluyendo que a pesar de que la variante es más contagiosa, no causa una enfermedad diferente ni tampoco es más letal, pero sí la población debe estar más alerta porque al ser más contagiosa ataca más fácilmente a personas jóvenes que no presentan comorbilidades”, explicó Huerta.