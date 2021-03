Tras los incendios forestales que se han desatado en la Patagonia Argentina, la prensa trasandina realizó un análisis sobre el manejo de fuego de Chile, alabando el trato nacional.

“No solo en materia de vacunación por coronavirus Chile exhibe cifras sorprendentes. También su plan de manejo del fuego se asemeja a los que llevan adelante algunos de los países más desarrollados del mundo”, señala Clarín.

Según señalan, el plan de manejo de incendios desplegado en octubre de 2019 por el presidente Sebastián Piñera se tradujo en una inversión de 200 millones de dólares e involucró el trabajo de 107 naves y 6 mil brigadistas.

En tanto, para el mismo periodo Argentina destinó 7.512.093 millones de dólares ($682 millones de pesos argentinos) para el Plan Nacional de Manejo de Fuego que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente.

Sobre lo anterior, se menciona que una de las polémicas surgidas guarda relación con un incendio producido en enero donde intervinieron los brigadistas del Splif (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Río Negro).

Dicho grupo contó con tres helicópteros y tres aviones hidrantes del tipo fumigador, los cuales pueden soportar entre 1.000 y 3.000 litros, lo que resultaría insuficiente.

En ese sentido, señalan que alrededor de una década atrás, en Argentina se contrataban aviones chilenos fabricados en Canadá para ayudar en la lucha contra los incendios forestales. Éstos tenían una capacidad de 15 mil litros.

Sin embargo, en la actualidad, y con el equipo que posee Argentina, se deben realizar al menos cinco vuelos de un avión hidratante argentino para equiparar lo realizado por un solo avión chileno.

Según señala un ex funcionario del Estado argentino que trabajó en el Plan de Manejo de Fuego cuando éste estaba a cargo del Ministerio de Seguridad trasandino, “todo eso quedó desactivado”. “El nuevo gobierno llegó y desactivó contratos que se tenían con los chilenos, que son verdaderamente idóneos para trabajar en esto y apenas los llamas los tenés enseguida sobrevolando la Patagonia”, declaró la fuente.

La decisión posiblemente habría sido económica, pues contratar un helicóptero chileno de 1.000 litros puede alcanzar los US$11 mil la hora con piloto incluido.

Al respecto se refirió el ex intendente Oscar Cacho Romera, quien señaló que “los funcionarios nacionales no tienen ni idea de lo que es un incendio en la Comarca. Son pura cháchara. En mi gestión se alquilaron los aviones canadienses a Chile y se apagaron rápido los incendios. Acá hasta puede haber un negocito con esos aviones pequeños que hay contratados. No es la calidad, es la cantidad. Los chicos se rompen el lomo luchando y con eso no alcanza. Al intendente lo dejaron solo y hasta lo retaron por haber pedido lo que corresponde”.