Un indignante caso de acoso sexual ocurrió en vísperas de Navidad en un almacén del sector Las Animas de Valdivia, región de Los Ríos. Una joven de 24 años, identificada como María Estrella, fue tocada por un hombre que se acercó por detrás de ella cuando estaba atendiendo el local. La víctima reaccionó con furia, golpeando al sujeto y dejándolo encerrado hasta que llegó la ayuda.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el interior del almacén. Fue la propia víctima quien compartió el video en su cuenta de Instagram, donde escribió: “FUNA A ESTE DEGENERADO QUE ME ESTABA PUNTEANDO!”.

En el registro se ve cómo el hombre le pregunta por los helados y se ubica detrás de ella, aprovechando que no había nadie más en el local. Luego, cuando la joven se agacha, el hombre la toca con su pelvis y le dice “Si ya me voy”. La joven se da vuelta y le da un puñetazo, mientras el hombre intenta escapar. Sin embargo, la joven logra cerrar la puerta y salir a pedir ayuda.

Según el relato de la víctima en su cuenta, el hombre se aseguró de que ella estuviera sola para entrar y acosarla. “Se gana atrás mío y sentí un primer roce y no le tome importancia (si me perseguí por mi celular)”, explicó. “Me puntea cuando me agaché, reaccioné y me dice ‘Si ya me voy’, lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda, le sacaron la ctm ”, agregó.

Acosador estudia en la UACh

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se identificó al agresor como un estudiante de la carrera de psicología de la Universidad Austral de Chile (UACh).

La actitud generó el repudio de la casa de estudios. Por medio de la Secretaría de Género y Sexualidades (SEGESEX), la universidad hizo un llamado a crear un modelo de prevención de la violencia de género en la comunidad universitaria.

En un comunicado, la SEGESEX manifestó que “existe una urgencia en crear un modelo de prevención de la Violencia de Género en la Comunidad Universitaria, ya que con el actual modelo de sanciones no basta. Se necesita un compromiso institucional serio, urge la creación de una Dirección de Género y Diversidad”. Además, expresó su solidaridad con la denunciante y anunció que pondría “todos los antecedentes disposición de la Dirección de Escuela de Psicología”.

Por su parte, Carabineros informó que no tenía antecedentes de este caso, ya que la víctima no presentó una denuncia formal.