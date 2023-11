La Municipalidad de Valdivia multó a cinco carros foodtrucks, esto tras su mal estacionamiento en la vía pública y la falta de autorización por parte de las autoridades, en la región de Los Ríos.

Los propietarios de los carros de alimentos insisten en que esto para ellos es una medida injusta y exigen un espacio para trabajar en el sector.

La acción fue desplegada en el sector Costanera, bajo la plaza de las Esculturas y a un costado del Puente Pedro de Valdivia, según explicó el jefe del departamento de Seguridad Pública Municipal, Marcos Blanc.

Por esta razón, Blanc agregó que las infracciones se llevaron a cabo con el personal de patrullas mixtas, inspectores municipales y con personal de la seguridad ciudadana del lugar y fueron con la orden de retiro inmediato.

Convocatoria para desempeño de foodtrucks

En representación de los dueños de tales foodtrucks, Pablo Rail, afirmó que la medida es injusta porque estacionaron en un espacio concesionado, sin atender, aseverando que la casa edilicia no les quiere dar un espacio para trabajar.

“La alcaldía no quiere solucionar nuestros problemas, lo único que queremos es trabajar, la infracción yo creo que no es justa, porque esto es concesionario. Está bien, a las personas que no tienen su patente puesta, que lo hagan, pero uno como vehículo, mientras el foodtrucks no se abra, es un vehículo, no es un local comercial”, enfatizó Rail.

Por otra parte, según informó la casa edilicia, el municipio abrió la convocatoria de postulación para concretar tres plazas que sean especiales para el desempeño de los foodtrucks en la ciudad, a fin de generar un entorno atractivo en la comuna.

Al respecto, los Rail dijo que están participando pero con temor a que queden fuera, sin obtener la autorización pidiendo que la alcaldesa Carla Amtmann, se reúna con ellos para arribar a una solución.

Finalmente, con esta iniciativa buscan ordenar y regular el uso del bien nacional de uso público para ejercer la actividad comercial de forma correspondiente.