El senador socialista, Alfonso de Urresti, criticó al Ministerio de las Culturas en el marco del nuevo paro de los funcionarios de la Seremi del ramo en Los Ríos, señalando que el trabajo de la cartera es “malo y mediocre”.

Los trabajadores iniciaron una nueva movilización, acusando un nulo avance en los acuerdos firmados con la cartera de Gobierno en junio.

Una mayor dotación de personal esperaban con ansias los funcionarios de la Seremi de las Culturas en Los Ríos, tras los acuerdos alcanzados luego de un paro que se extendió por cinco semanas.

En ese sentido, aseguran que a casi cuatro meses de terminada la movilización, existe nulo avance en los compromisos que firmaron con el exministro, Jaime de Aguirre, agregando que tampoco hay fechas claras para el inicio de las gestiones.

El senador socialista y presidente de la Comisión de Culturas, Alfonso de Urresti, dijo que las autoridades deberían informar sobre el avance de los compromisos, calificando el funcionamiento del Ministerio como “malo y mediocre”.

Anfucultura detalla paro tras críticas de senador de Urresti a Ministerio de las Culturas

En la región de Los Ríos, desde la Asociación de los Funcionarios de Culturas (Anfucultura) señalaron que su mayor demanda es contar con más personal y que la solicitud se realizó en distintas oportunidades, sin tener respuesta, sostuvo la presidenta del gremio en la zona, Katherine Zúñiga.

Además, la dirigente dijo que la continuidad del paro depende de la respuesta de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, ya que existen los recursos para contratar más personal.

Contactado por Radio Bío Bío, el seremi de Culturas en Los Ríos, el PC Óscar Mendoza, señaló que no se pronunciaría porque no tenía más información y porque no le correspondía referirse al tema, a pesar de ser el representante del Ministerio en la zona.

Declaraciones que el senador oficialista calificó como “poco felices”, asegurando que la autoridad está “eludiendo la responsabilidad”, porque su labor es velar por los intereses de la cartera en la región.

Por ahora, el paro se extenderá hasta el lunes, a la espera de la respuesta de la Dipres.