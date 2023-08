Se mantiene en incertidumbre las cerca de 70 personas que hasta fines de junio trabajaban en el mejoramiento de calle San Luis de Valdivia, región de Los Ríos, eso hasta que la empresa constructora Cosal detuviera las obras por insolvencia económica, pidiéndole a los trabajadores que no acudan hasta el lugar.

Tras esta situación, acudieron a la Dirección del Trabajo, pidieron soluciones al Serviu, siendo este último que les confirmó que el pasado 5 de agosto se concretaría el pago de sus remuneraciones.

Sin embargo, la fecha no se cumplió, por lo que durante la mañana de este lunes se dirigieron con pancartas alusivas al caso hasta las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización ubicadas en avenida Alemania, en las cual les indicaron que recién con fecha 11 de este mismo mes se había enviado un oficio a contraloría para aprobar el pago.

Con esta información, acudieron a las oficinas del ente contralor, constatando allí que el oficio no se había enviado en la fecha que señaló el Serviu y ahora solo les queda espera 20 días más.

Radio Bío Bío contactó a la empresa aludida, quienes confirmaron la situación.

Además, desde el área de adquisiciones de Cosal indicaron que fue aprobado el proceso de quiebra.

El director del Serviu, Rodrigo Sepúlveda, reconoció que “sin lugar a dudas, para nosotros no es fácil poder enfrentarnos a una quiebra de una empresa como Cosal; sin embargo, queremos decirle a la comunidad que el proyecto de mejoramiento de la calle Avenida San Luis está garantizado con sus recursos para ojalá retomar la obra en el mes de octubre. Nosotros esperamos que acá a fines de septiembre tengamos todo listo los procesos de licitación para poder adjudicar a otra empresa”.

Respecto a los trabajadores, indicó que “estamos esperando todo el tema administrativo y la resolución que Contraloría nos tiene que dar a nosotros para poder actuar en el resguardo de los recursos que tenemos para que luego de eso ellos puedan iniciar las acciones legales correspondientes, que significa cobrar su sueldo y para eso nosotros estaremos garantizados a través de la boleta de garantía de los recursos”.

“Es un trámite tedioso que no quisiéramos que los trabajadores se hubieran enfrentado, pero cada vez nosotros estamos actuando más diligentemente, pero los procesos administrativos hay que cerrarlos y cumplirlos, de lo contrario, también nosotros no podemos saltar los procesos que son sumamente claros para poder cumplir con lo de la ley no obliga”, cerró.