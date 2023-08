El cantante Paulo Zieballe, exsemifinalista de The Voice Chile, denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de guardias de un local nocturno de Valdivia, en la región de Los Ríos.

En concreto, el artista presentó una denuncia ante el Ministerio Público por una agresión que habría sufrido por parte de guardias del Club Berlín.

Según el relato de Paulo Zieballe, el hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando se encontraba junto a su esposa en el recinto ubicado en calle Camilo Henríquez, en pleno centro de Valdivia.

Allí, en un momento decidió ir al baño. Sin embargo, al volver a buscar a su pareja, los guardias no lo dejaron pasar y lo habrían sacado a patadas tras insistir.

“Sin hacer nada, me sacaron a patadas. Solamente insistí en ir a buscar a mi esposa que estaba en el segundo piso, para que no salga sola. No pescaron eso y los hueones me agarraron a patadas, y me tiraron como saco de papas a la calle“, explicó.

Posteriormente, el exsemifinalista de The Voice Chile mostró en redes sociales una lesión en su tobillo derecho, donde se evidenciaba un aumento de volumen debido a una contusión, además de un informe emitido por una kinesióloga.

En el documento, se detalla que recibió tratamiento por una contractura muscular en la zona cervical, y un hematoma en el tríceps braquial izquierdo.

En la misma plataforma digital, asegura que esperó varias horas para que la administración del local tomara contacto por escrito con él. No obstante, como esto no ocurrió, presentó la denuncia en contra del recinto.

Sin embargo, horas más tarde, también mediante redes sociales, el Club Berlín se refirió a lo ocurrido y aseguró que no comparte los hechos de violencia.

Además, desde el local nocturno aseguraron que la administración tomará todas las medidas necesarias y están investigando cada detalle para una mayor tranquilidad de sus clientes.