El terreno que busca reclamar la comunidad mapuche no tiene dueño conocido, sin embargo, la justicia rechazó el recurso de reclamación que interpusieron. Por otro lado, la Seremi de Bienes nacionales en Los Ríos pretende que las tierras pasen al fisco.

La justicia rechazó el recurso de reclamación que interpuso la comunidad mapuche Carlos Antimilla, que busca inscribir 100 hectáreas en Panguipulli, región de Los Ríos.

El terreno no tienen dueño conocido, por lo cual la Seremi de Bienes Nacionales en Los Ríos tiene como objetivo que las tierras pasen al fisco.

Hace más de diez años que esta comunidad busca quedarse con las 100 hectáreas de terreno que no tienen propietarios.

El problema comenzó cuando el Conservador de Bienes Raíces solicitó un informe de Bienes Nacionales, que se pronunció de manera desfavorable e impidió la inscripción de las tierras.

Una situación que continuó escalando y que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se presentó un recurso de reclamación en contra de la cartera y que fue rechazado por la justicia.

A pesar de este pronunciamiento el abogado de la comunidad, Jorge Acuña, explicó que las tierras se mantienen sin dueño y por lo mismo insistirán en la inscripción de las 100 hectáreas a través de distintas vías legales.

“No ha señalado que esas tierras pertenezcan a alguien, lo que ha dicho es que no es seguro (…) que nos pertenezca a la comunidad Carlos Antimilla, eso es lo que ha dicho. Por lo tanto, continúan en la misma situación (…) no están inscritas, esa situación no ha variado antes o después de esta sentencia, por lo tanto, continuaremos realizando los trámites que le ley habilita”, indicó.

El seremi de Bienes Nacionales en Los Ríos, Jorge Pacheco, reconoció que las tierras se mantienen sin dueño y que ya se activaron los procesos administrativos para que el centenar de hectáreas pasen al fisco.

“En estos momentos aún no es propiedad del fisco de Chile, estamos en un proceso administrativo que se comienza a llevar posterior al fallo que está reciente, que fue hace un par de semanas, recién se falló contra la comunidad Carlos Antimilla (…) persigue que la inscripción sea a favor del fisco de Chile”, explicó.

La autoridad señaló que la voluntad es mantener conversaciones con la comunidad Carlos Antimilla, con las autoridades de la comuna de Panguipulli y cualquier otra organización que se muestre interesada en estos terrenos.

Por su parte, la comunidad insiste que se trata de tierras indígenas ocupadas ancestralmente, por lo que no descartan recurrir a instancias internacionales para quedarse con la propiedad de este espacio.