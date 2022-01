A la espera de la respuesta a una solicitud de indulto se encuentra Gendarmería, la Defensoría Penitenciaria y la familia de un condenado de Valdivia, en la región de Los Ríos, quien tiene un cáncer terminal.

El caso afecta a Byron Soto Rojas de 22 años, un interno condenado a 10 años y un día de cárcel por delitos cometidos, quien ha sido diagnosticado con un cáncer testicular avanzado con metástasis cerebral y con cáncer pulmonar, que lo mantuvo en la UCI quirúrgica conectado a respiración artificial, llegando a tener la mitad de su cuerpo paralizado.

Por esta condición de salud, su familia pidió la tramitación de un indulto humanitario individual por razones médicas, lo que debe ser resuelto por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Al respecto, la madre del interno, Laura Rojas, afirmó que en el mismo Hospital Base Valdivia le indicaron que el paciente no llegó a tiempo desde el Hospital Penitenciario y que harían lo humanamente posible. Sin embargo, fue dado de alta y regresado al recinto de Gendarmería, lo que para la mujer es incomprensible, estando a la espera que el Jefe de Estado pueda acoger el indulto, y no esperar hasta que sea demasiado tarde.

“Quiero que el presidente acceda (…) quiero estar acompañando a mi hijo en este cáncer en etapa 3, quiero estar a su lado, porque a mi nadie me asegura que me hijo va a poder vivir, a mi nadie me dice que yo el día de mañana voy a poder abrazar a mi hijo”, lamentó.

El director regional subrogante de Gendarmería, el teniente coronel Héctor Miranda, indicó que el interno está con todos los cuidados en el recinto asistencial del penal, confirmando que tramitaron hace más de dos semanas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes de salud del condenado, relacionados a la solicitud de indulto.

El oficial superior señaló que de manera excepcional, dispusieron la posibilidad de ser visitado presencialmente, bajo medidas sanitarias de acuerdo a las restricciones y protocolos de la pandemia.

En tanto, la familia pidió que no vuelva a ser engrillado, una medida que debió levantarse por orden judicial y tras solicitud de la Defensoría Penal Penitenciaria, que también tramitó la solicitud de indulto y está a la espera de la respuesta del Presidente de la República.

La defensora penal penitenciaria, Marcela Tapia, afirmó que Byron Soto ha respondido favorablemente a la quimioterapia, debiendo estar con seguimiento en el hospital penitenciario, razón por la que también hay interpuesta una acción judicial.

Radio Bío Bío Valdivia también pidió un pronunciamiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Los Ríos, quienes se excusaron de hablar del tema.