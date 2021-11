La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la sentencia de presidio por 13 años a un hombre que violó a su hija biológica de en ese entonces trece años de edad, en 2018. Pese a esto, la madre de la afectada asegura que el imputado no ha cumplido con la medida de arresto domiciliario que dictó la justicia, ya que -según sus palabras- familiares y amigos lo han visto pasearse por las calles, e incluso seguir trabajando en el transporte público.

Se trata de un caso cuyo origen está en la noche del 8 de junio del 2018, cuando -de acuerdo a la resolución del Tribunal de Juicio Oral de Valdivia- Cristian Aguilera Peña violó a su hija biológica de entonces trece años.

La sentencia de trece años de presidio en contra de Aguilera fue pronunciada el dos de octubre de este año y el condenado apeló, trámite que finalmente fue desestimado por el tribunal de alzada valdiviano, que ratificó lo establecido en primera instancia.

Yoselin López, quien es madre de la víctima, dijo que el proceso judicial les trajo distintos perjuicios, ya que –de acuerdo a sus palabras- el responsable del delito no respetó la medida cautelar de arresto domiciliario y, aunque existe una sentencia en su contra, ésta todavía no se estaría cumpliendo.

“Lo he visto en la calle en varias ocasiones, mi familia lo ha visto, amigos lo han visto. Las leyes están muy a favor de estas bestias. He sentido que en esta causa mi hija ha sido muy vulnerada, no es posible que él aún esté libre y que le den la chance que él se entregue cuando quiera”, afirmó

Yoselin López dijo no estar satisfecha con las resoluciones en este caso, por lo que aseguró que después de ser formalizado por el delito de violación reiterada, el hombre siguió trabajando en el transporte público, lo que según manifestó, pone en peligro a otras potenciales víctimas.