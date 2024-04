Millonarias pérdidas provocó un incendio que destruyó una ferretería y una vivienda en la localidad de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue, región de Los Lagos.

El hecho derivó en una emergencia química por la presencia de elementos altamente combustibles, siendo varios los voluntarios de bomberos atendidos por afecciones respiratorias.

Por causas que son materia de investigación, esta mañana se originó un incendio en una ferretería conocida como Patio de la Construcción de calle Jose Miguel Carrera de Entre Lagos y luego se propagó a toda la estructura que abarcaba casi una cuadra, incluyendo la vivienda del propietario.

El primer comandante de Bomberos de Puyehue, Víctor Guzmán, confirmó los daños fueron totales en el negocio que almacenaba abundante envases con acelerantes y productos químicos. En el combate del fuego trabajaron en apoyo unidades de Crucero, Río Bueno y Osorno.

La principal complejidad de la emergencia fue el abundante humo que obligó a evacuar preventivamente el perímetro afectado por la emergencia.

Fueron varios los voluntarios que debieron requerir asistencia por prolongada inhalación de aire tóxico y la sobreexigencia que demandó aplacar las llamas para evitar su propagación a inmuebles contiguos.

No dando crédito a lo que observaba, Jeremías Fuentes, propietario de la ferretería, lamentó las pérdidas económicas, pero agradeció que no se registraran personas lesionadas. De igual forma aseveró que deberán evaluar si se levantarán de nuevo o no, ya que el recinto es la fuente laboral de 10 colaboradores.

El origen y causa del hecho es materia de investigación y se esperaba la determinación de fiscalía para instruir pericias de equipos especializados para esos fines. Asimismo se confirmó la existencia de seguros comprometidos pero acotados a ciertas áreas.