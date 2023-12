Solo nueve playas aptas para el baño tiene la región de Los Lagos para la temporada 2023-2024, según informó el Ministerio de Bienes Nacionales.

En Puerto Montt, las playas aptas son Pelluco, Pelluhuin, Chinquihue y Puntilla Tenglo; en Maullín es playa Amortajado y Pangal; en Ancud, Lechagua; en Puerto Octay, Puerto Chalupa; y en Puyehue, Entre Lago.

Tras entregar esa información, el seremi subrogante de Bienes Nacionales, Raúl Morell, reiteró que las playas son bienes nacionales de uso público, por tanto, pertenecen a todos los chilenos.

Es preciso indicar que existen playas aptas y no aptas para el baño, como también habilitadas y no habilitadas. Lo apto y no apto depende de las condiciones de la playa, como el fondo, el oleaje, la corriente, los remolinos o si está limpia o no.

La habilitación depende de una municipalidad o particular que proporcione salvavidas, equipamiento o infraestructura.