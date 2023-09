El abogado Luis Mariano Rendón, que presentó una querella el año pasado en contra de Pedro Pool por el delito de amenazas, criticó y calificó de “inexplicable” la tardanza de la Fiscalía de Osorno para avanzar en las investigaciones iniciadas por sus dichos.

El empresario y dueño de la cadena de supermercados Pool usa su canal de Youtube para amenazar a figuras políticas. El caso más reciente afectó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el expresidente Sebastián Piñera, a quienes aseguró que fusilaría una vez que asuma como Presidente. Recordemos que el sujeto lleva año manifestando sus aspiraciones de llegar a La Moneda.

Pero no es lo único, en agosto fue expulsado desde una actividad de los ministros de Hacienda y del Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, en medio de los gritos de los asistentes que lo trataron de ser “fascista”.

Previamente usó dicha plataforma para amenazar a los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria, quienes se querellaron en su contra. Acción a la que se sumó el abogado Rendón por el delito de amenaza terrorista.

Pese a que esas acciones legales se interpusieron en 2022, el querellante acusa un nulo avance en las investigaciones que lidera el fiscal de Osorno, Jorge Munzenmayer.

“Resulta bastante inexplicable esta demora de la Fiscalía Local de Osorno en avanzar en la investigación. Prácticamente no hay nada que investigar porque el hecho delictivo se acredita con los videos que fueron acompañados a las respectivas querellas”, cuestionó.

“No es razonable que haya pasado un año desde la interposición de la primera querella y que todavía no haya pasos procesales relevantes. La ciudadanía no puede entender que alguien pueda andar amenazando de muerte a diestra y siniestra en el país y no le pase absolutamente nada”, insistió Rendón.

El abogado informó que la pasada lo contactó el comisario de la Brigada Criminal de Osorno, a cargo de las pesquisas y que ayer jueves se entrevistó con el fiscal Munzenmayer, instancia donde le manifestó la necesidad tomar decisiones procesales con prontitud.

Para finalizar, dijo que la responsabilidad que Pool continúe realizando graves amenazas es de “la Fiscalía, de nadie más”.

De acuerdo con la información disponible en el Poder Judicial, el empresario osornino registra 24 causas desde 2006 a la fecha, de las cuales solo una sale como suspendida, correspondiente a la querella de Rendón y las restantes están concluidas.

Es preciso indicar que en un punto de prensa, Pool reconoció que sus dichos y amenazas son parte de una “estrategia” para tener “más pantalla”.