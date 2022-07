El abogado Luis Mariano Rendón interpuso este lunes una querella por el delito de amenazas en contra del empresario de Osorno, Pedro Pool, tras sus declaraciones en contra de los exconvencionales y por afirmar que en el caso de ganar la opción del Apruebo en el plebiscito de salida habrá ejecutados que en dictadura.

Este fin de semana se viralizó el registro de las declaraciones que emitió el propietario de una cadena de supermercados local al programa de Youtube de Patricia Maldonado, donde aseguró que “después del 4 de septiembre (de ganar el Apruebo) me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”, advirtió.

Pero no se quedó ahí, también dijo que “no van a ser 3.000 (los ejecutados) como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

A ese registro se suma un nuevo extracto de un video en el que amenaza directamente a exconvencionales: “De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”, indicó mientras los otros tres participantes sonreían y aprobaban el discurso.

Ante esto, el abogado de DDHH, Luis Marino Rendón presentó ante el Juzgado de Garantía de Osorno una querella por el delito de “amenaza, previsto y sancionado por el artículo 296 N.º 3 del Código Penal”.

Asimismo, pide la “formalización inmediata, dado que el delito se encuentra acreditado, y cautelar de prisión preventiva, dado la peligrosidad del imputado”.

“En atención a que hasta esta hora del día no hay noticias de que el Ministerio del Interior haya interpuesto querella, como tampoco ningún parlamentario de ningún sector, y tampoco Fiscalía ha dado noticia de iniciar de oficio investigación, me he visto en la obligación de interponer yo esta imprescindible acción. Es necesario sancionar drásticamente a todo aquel que amenace usar la fuerza contra el resultado del próximo plebiscito constituyente”, añadió en su cuenta de Twitter.